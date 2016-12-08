أمطار خفيفة علي الثغر واستمرار حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة

(أ.ش.أ)

تعرضت الإسكندرية مساء، اليوم، لأمطار خفيفة ومتوسطة لم تؤثر علي حركة سير المشاه و السيارات او الملاحة ببوغازي الأسكندرية والدخيلة .

وأكد المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، رضا الغندور، أن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها علي أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

وقامت محافظة الإسكندرية، وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي، بإقامة غرفة عمليات لتلقي أي بلاغات بتجمع وتراكم المياه، للعمل علي تصريفها وتسهيل مرور المواطنين.

وعززت مديرية أمن الأسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.