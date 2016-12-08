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سيرين عبد النور توضح حقيقة اعتزالها التمثيل

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سيرين عبد النور توضح حقيقة اعتزالها التمثيل سيرين عبد النور توضح حقيقة اعتزالها التمثيل

الخميس 08-12-2016 15:39

شغلت الفنانة سيرين عبد النور الرأي العام بالتغريدة التي نشرتها بالأمس، عبر هاشتاغ حدث في الـ 2016 وكتبت فيها" # حدث في الـ 2016 وبكامل إرادتي وحريتي أتفرع لعائلتي بعيداً عن التمثيل"، حيث استنتج البعض أنها اعتزلت الفن نهائياً على اعتبار أن العائلة هي التي تدوم.
لكن سيرين ما لبثت أن أطلّت مجدداً على "تويتر"، وكتبت في تغريدة جديدة "أنا ما أعلنت أني إعتزلت التمثيل بل وضحت سبب إبتعادي عن التمثيل العام الماضي بالـ 2016! أما بالـ 2017 بعد ما صرحت عن أي قرار. شكراً".
يشار إلى أن مسلسل "24 قيراط" هو آخر عمل تمثيلي أطلت به سيرين عبد النور في رمضان 2015 وتقاسمت بطولته مع ماغي بو غصن وعابد فهد، إلا أنها قررت الإبتعاد عن التمثيل في العام 2016 للتفرغ لرعاية ابنتها وإكتفت بطرح أغنية وكليب"بحبك يا مهذب".

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