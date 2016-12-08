مفاجأة: حسين فهمي يعود لميرفت أمين

بعد 30 سنة من طلاقهما المفاجئ وانفصالهما فنياً، وافقت النجمة القديرة ميرفت أمين على العودة إلى النجم الكبير حسين فهمي، "فنياً فقط" بعد وساطة من رفيق الدرب الفنان فاروق الفيشاوي، الذي يستعد حالياً للتحضير لأكبر عمل درامي مصري يضم نجوم الزمن الجميل، في مقدمتهم النجمات بوسي وعزت العلايلي وإخراج القدير عمر عبد العزيز.

الفيشاوي أكد بتصريحات لبرنامج "معكم .. منى الشاذلي" أنه احتاج شهراً كاملاً لإقناع النجمة ميرفت أمين على توقيع عقود المسلسل، وسبقها طليقها الفنان حسين فهمي، ويبذل المنتج ممدوح شاهين جهوداً لإقناع بقية رموز الدراما المصرية الكبار بالانضمام إلى المسلسل المقرّر تصويره خلال أسابيع قليلة، وعرضه في موسم دراما رمضان 2017 رافضاً الكشف عن اسمه أو تفاصيله مكتفياً بالقول إنّ المسلسل سيكون "أكبر عرض درامي بالألفية الثالثة على الشاشات العربية.

ميرفت أمين وحسين فهمي وبوسي وعزت العلايلي وفاروق الفيشاوي في عمل درامي واحد ... رهان صعب على النجاح في ماراثون دراما رمضان 2017 ؟