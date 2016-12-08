سامح الصريطي يحذف استغاثة زوجته "الفنانة القديرة" نزيلة دار رعاية المسنين

القاهرة_عمرو رضا

تدخل النجم القدير سامح الصريطي بسرعة لحذف استغاثة تتعلق بزوجته الفنانة القديرة نادية فهمي المقيمة حالياً في إحدى دور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن نشر الصورة وتوجيه نداء إلى نقابة المهن التمثيلية يعد تشهيراً به وبابنته الفنانة الشابة ابتهال، وبزوجته المعتزلة نادية فهمي، وبالفعل امتثل الناقد أسامة عبد الفتاح وحذف التدوينة من صفحته، مؤكداً أنها حقيقية مائة بالمئة ولكن هناك أسرار يصعب كشفها.

الاستغاثة التي اجتاحت موقع الفيس بوك انطلاقاً من حساب الناقد الفني، واعتبرت اساءة للفنان القدير سامح الصريطي وابنته ابتهال، أظهرت الفنانة نادية فهمي كنزيلة في دار الياسمين لرعاية المسنين، وزاد التعليق من غضب المتابعين بعدما أكد اسامة أن النجمة القديرة لا تتلقى زيارات من أسرتها، كما كشف أنّ نقابة المهن التمثيلية لا تتابع حالتها الصحية، ولكنه تراجع فيما بعد وحذف الصورة مشيراً إلى أنه يحترم تكتم الأسرة لحقيقة الحالة الصحية للفنانة نادية فهمي.

النقيب الدكتور أشرف زكي رفض التطرق للموضوع ملمحاً بأن هناك "أسرار عائلية" يجب أن تحترم، كما رفض سامح الصريطي التعقيب على صورة زوجته مؤكداً أنه لا يحق لأحد التطرق إلى حياته الخاصة أو إجباره على كشف أسباب تواجد زوجته في دار لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مكتفياً بالقول أنها أمور عائلية لا يصح التطرق إليها في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تجاهلت ابنتها الفنانة الشابة ابتهال الصريطي القصة برمتها مكتفية بوضع صورة لها وهي صغيرة برفقة والديها.

الفنان القدير سامح الصريطي من أكثر أعضاء نقابة المهن تمثيلية وقوفاً بجوار كبار وصغار الممثلين وأسرهم أثناء المرض وحالات الوفاة ... فهل تحترم مواقع التواصل الاجتماعي حرصه على كتمان حقيقة الحالة الصحية لزوجته؟