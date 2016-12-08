بالصور: ليدي غاغا تلتقي الأمير تشارلز وزوجته

تواجدت النجمة الأمريكية الشهيرة ليدي غاغا Lady Gaga في حفل مميز أقيم على مسرح Hammersmith Apollo في لندن، يوم الثلاثاء المنصرم.

وغنّت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً أغنيتها الجديدة A Million Reasons من ألبومها الأخير.

واللافت في الحفل أنّ الليدي غاغا حضرت بإطلالة راقية مميزة أظهرت أنوثتها، لتثبت فعلاً أنها تخلت عن الإطلالات الغريبة والجريئة، التي كانت تتبعها سابقاً.

وتواجد في الحفل الأمير تشارلز Charles الذي ألقى التحية وصافح ليدي غاغا مع زوجته الثانية دوقة كورنوال كاميلا Camilla التي مازحت النجمة قائلةً:"أحفادي ينادونني غاغا ".

يشار إلى أنّ الحفل يقام سنوياً من أجل جمع التبرعات لجمعية Royal Variety التي تدعم المرضى وكبار السن الذين خدموا في صناعة الترفيه في المملكة المتحدة.

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