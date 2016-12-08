الراقصة دينا: كان شرطي ألا يشاهدني زوجي أرقص كي يستمر زواجنا

القاهرة_عمرو رضا

أكدت الفنانة الاستعراضية دينا أن مسيرتها مع الرقص لم تحول دون استكمال دراستها الجامعية في كلية الآداب قسم فلسفة، واكدت أنها حصلت على دبلومين في مجال المسرح وثالث من كلية التربية عن الإدمان وأثره في المجتمع، إلا أنّها رفضت الكشف عن أسباب تخصها في هذا المجال واكتفت بالقول أن انتشار ظاهرة المخدرات لفت انتباهها فقررت دراسته لمعرفة أسبابه وآثاره.

اعترفت دينا لنجمات برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" أن شقيقتها ريتا كانت منقبة قائلة: اثناء مراسم دفن جثمان زوجي سامح الباجوري لم أحضر الدفن، ولكن شقيقتي ريتا حضرت، وخرجت من المقابر لترتدي النقاب فوراً.

وأكدت أنها قوية "بثقتها في الله" وثقتها "في نفسها" والشعور العام بالرضا، وعدم الانشغال بالآخرين، وأشارت إلى أن شخصيتها جريئة ومواجهة، وبررت إعجاب المجتمع بالرقص الشرقي وبنفس الوقت تقليله من شأن الراقصات، بأن الشعب المصري يعاني من شيزوفرينيا واضحة بكل تصرفاته.

كما كشفت عن مفاجأة باتفاقها مع زوجها الحالي على عدم مشاهدتها ترقص حتى تستمر علاقتهما الزوجية، وقالت إنه لن يتحمل تعليقات الجمهور هنا، وهو وافق على هذا الاتفاق.