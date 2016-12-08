بالفيديو:جورج وسوف يطرب جمهوره في المغرب رغم التعب

المغرب- سيدتي نت تصوير- محمد بلميلود

أحيا "سلطان الطرب" جورج وسوف ولأول مرة حفلاً فنياً باذخاً على مسرح المنتجع السياحي العالمي مازاغان بمدينة الجديدة على مدى أكثر من ساعة ونصف. وقد بدا السلطان متعباً وهو يطل على جمهوره مرتدياً قميصاً أسود و"جيلي" قصير بنفس اللون، حيا عشاقه ممن امتلأت بهم قاعة الحفلات بالمنتجع المغربي،وسط تصفيق معجبيه. وفي أول ظهور له ضمن ليالي مازاغان قاوم الوسوف تعبه بمجرد وقوفه على المسرح متأثراً ومتفاعلاً مع جمهوره المغربي الذي ظل ينتظره بشغف للاستمتاع عن قرب بصوته الشجي. علماً بأنه تم الإعلان عن حفله سابقاً وألغي بسبب ظروف صحية وعائلية.

استهل جورج وسوف حفله الغنائي بكلمة حيّا فيها عشاقه بالمغرب، ووصفهم بالأحبة متمنياً لهم الصحة والسعادة وقضاء سهرة ممتعة مع أغاني مختارة من ريبرتواره الفني، دشنها بأغنيته الرائعة "حد ينسى قلبو" التي أطربت الجمهور وجعلته يردد مقاطعها ويتفاعل معها بحرارة ،ويرقص على الإيقاعات الموسيقية ويلوح بيديه عالياً ،وكان جورج وسوف الذي سحر القلوب ببلاغة أدائه يحاول بين الفينة والأخرى التغلب على تعبه ،الذي بدا واضحاً حيث اضطر أثناء السهرة الجلوس على الكرسي لالتقاط أنفاسه دون أن يفقد للحفل حرارته ولا توهجه، لأن صوته بقي محافظاً على سحر قوته ،كما أن تقدير الجمهور لتاريخه الفني كان حاضراً بالتصفيق الحار والتهليل باسمه .الأمر الذي بعث الحماس فيه حيث نجح "سلطان الطرب" بأن يوقّع على حفل غنائي ناجح حضر فيه الفرح وامتزج فيه الغناء بالرقص حيث امتدت السهرة إلى حدود الساعة الثانية صباحاً بعدما كان جمهوره قد تخوف من إمكانية اعتذاره مرة أخرى بسبب وعكة صحية.

كوالــــــــيس

-حاول بعض الإعلاميين عقب انتهاء الحفل إجراء حوارات خاصة أو أخد تصريحات صحفية من الوسوف، إلا أنه اعتذر عن إعطاء أي تصريح من خلال مدير أعماله الذي قال بلطف "إن وقت جورج لا يسمح".

-بعض الصحفيين تقبلوا العذر باعتبار أن الوسوف كان يبدو متعباً و آخرون رأوا في ذلك حقاً في الوصول إليه ومعرفة بعض أخباره.

-منعت بعض المعجبات من تصوير مقاطع فيديوهات خاصة بالسهرة. وقد قام مدير أعمال جورج وسوف بالنيابة عنهنّ بالتقاط صور وتصوير بعض اللقطات بالفيديو على موبايل كل معجبة .

-جميع تذاكر الحفل نفذت وكان ثمن التذكرة في المتناول 55 دولار.

-لم يتعد عدد الصحفيين الذين تولوا تغطية الحفل أحد عشر صحفياً حسب ما تم تداوله في الكواليس.

-بدا جورج وسوف متأثراً بالطريقة التي قدم بها المذيع التلفزيوني عماد النتيفي الحفل والكلمة الطيبة المفعمة بكل أحاسيس الحب والتقدير التي قالها عماد النتيفي في حق الوسوف حيث وصفه بالنجم والأيقونة.