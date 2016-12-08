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بالصور.. لحظة وصول الصيادين إلى أرض الوطن بعد انتهاء أزمة احتجازهم بالسعودية

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بالصور.. لحظة وصول الصيادين إلى أرض الوطن بعد انتهاء أزمة احتجازهم بالسعودية بالصور.. لحظة وصول الصيادين إلى أرض الوطن بعد انتهاء أزمة احتجازهم بالسعودية

> كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عن عودة  32 صيادًا من أبناء البرلس، الى أرض الوطن على متن الرحلة رقم 321_ الخطوط الجوية ، بعد إنهاء أزمة احتجاز كفيل سعودى لهم منذ عدة أشهر بمحافظة الجبيل في المملكة العربية السعودية، رافضاً عودتهم لمصر، وعدم منحهم رواتبهم التى اتفقوا عليها بناء على العقود المبرمة بينهم قبل سفرهم، فصمم الصيادون على العودة لمصر فرفض الكفيل واحتجزهم مستغيثين بالمحافظ ووزير الخارجية.

 

وصرح محافظ كفرالشيخ، بأنه تم استقبال الصيادين لدى وصولهم بمطار القاهرة الدولى واصطحابهم حتى عودتهم الى البرلس، لافتا إلى نجاح عملية الإفراج عنهم والتى بدأت بمفاوضات جادة منذ عملية الاحتجاز بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة القوى العاملة.

 

وأضاف أنه كان هناك تواصل رفيع المستوى مع الجهات المعنية حتى تم إنهاء الإجراءات الإدارية للإفراج عن الصيادين المحتجزين وإجراءات عودتهم من خلال القنوات الدبلوماسية بين البلدين وحتى وصولهم اليوم الخميس الى البرلس.

 

فيما أعرب أهالى الصيادين عن سعادتهم البالغة لدى استقبالهم لأبنائهم، وعبروا عن شكرهم العميق للقيادة السياسية ومحافظ كفرالشيخ وكل من ساهم فى عودة أبنائهم، مرددين هتافات  " تحيا ..تحيا مصر.. تحيا مصر" .

 

 


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