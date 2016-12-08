رئيس الشيشان ينفي إرسال قوات خاصة من بلاده إلى سوريا

نفى رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف، صحة ما تردد في وسائل الإعلام عن إرسال قوات خاصة شيشانية إلى سوريا، مؤكدا عدم وجود كتائب “الشرق” و”الغرب” في الشيشيان.

وكتب “قاديروف” في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”: “تحدثت وسائل إعلام محلية عن “إرسال” إلى سوريا “عسكريين من كتائب “الشرق” و”الغرب” و”قوات خاصة شيشانية”.

أعلن بكل مسؤولية عدم وجود كتائب “الشرق” و”الغرب” في جمهورية الشيشان”.

وكانت صحيفة “إزفيستا” الروسية قد أعلنت عن إمكانية إرسال جنود من الوحدات الخاصة الشيشانية إلى سوريا للقيام بتأمين الحماية لقاعدة “حميميم”.

وتحدثت الصحيفة الروسية عن إمكانية إرسال فرقة “الغرب – الشرق” من الوحدات الخاصة الشيشانية إلى سوريا لتقوم بتأمين الحماية لقاعدة “حميميم” الروسية.