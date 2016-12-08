شوط سلبى بين الأهلى وسموحة

كتب فتحى الشافعى

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسموحة المقامة حالياً باستاد السلام في الأسبوع 14 للدوري العام، بالتعادل السلبي.

بدأ الأهلي بتشكيل مكون من : شريف إكرامي ، أحمد حجازي وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأحمد فتحي وحسام عاشور وعبد الله السعيد ووليد سليمان، وأجاي ومروان محسن.

فيما بدأ سموحة اللقاء مكوّن من: محمد أبو الجبل ، السيد فريد، أحمد نبيل مانجا، أحمد رؤوف، أيمن أشرف، حسام باولو، أحمد حمص، بانو دياوارا، عمرو المنوفي، مالو باتريك، ورجب بكار.

لم يستمر الأهلي كثيراً في فترة "جس النبض" وبادر بالهجوم مُستغلاً كتيبة النجوم التى قادت أكثر من هجمة عن طريق وليد سليمان وعبد الله السعيد وأجاي ، فيما لعب الفريق السكندري على الهجمات المُرتدة مُستغلاً انطلاقات أحمد رؤوف وباولو.

قدّم عبد الله السعيد فاصل من المهارات والمراوغات في الدقيقة العاشرة وراوغ دفاع سموحة أكثر من مرة ولعب كرة عرضية لكن أجاي أساء التصرف فيها وأهدر فرصة التسجيل.

وواصل الأهلي "الفايق" هجماته المتنوّعة على الفريق السكندري "المُنكمش"، ولعب معلول كرة عرضية جيدة لكن أحمد حجازي لعبها بالرأس فوق العارضة ، ويمنع محمد هاني هجمة لحسام باولو ، قبل أن يتدخل القائم ويتعاطف مع الأهلى وينقذ هدفا مُحققا للفريق السكندري في الدقيقة 28 من كرة سددها باتريك، وبعدها بدقيقة يسقط محمد هاني وتصل الكرة لـ"باباياورا" لكن الأخير سددها بعيداً عن الشباك.

وعادت الكرة للأهلي للسيطرة على منتصف الملعب وأهدر مروان محسن فرصة للتسجيل بعدما أساء التصرّف في كرة تلقاها من معلول لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي.