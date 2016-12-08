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الإسماعيلى يجهز باهر المحمدى لقيادة الجبهة اليمنى أمام الداخلية

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الإسماعيلى يجهز باهر المحمدى لقيادة الجبهة اليمنى أمام الداخلية الإسماعيلى يجهز باهر المحمدى لقيادة الجبهة اليمنى أمام الداخلية

>كتب سليمان النقر

أكد الدكتور مجدى الباز، طبيب الإسماعيلى، أن باهر المحمدى لاعب الدراويش بات جاهزًا لقيادة الجبهة اليمنى لفريقه فى مباراته أمام الداخلية بعد غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى العام.

 

قال الباز إن محمد أبو المجد بوشا سيخضع لاختبار خلال مران الدراويش غدًا الجمعة لتحديد موقفه النهائى، حيث يعانى اللاعب من كدمة قوية أسفل العين قد تمنعه من اللخاق بمباراة الداخلية، حيث شارك فى مران اليوم مرتديًا قناعًا على الوجه.

 

وأوضح طبيب الإسماعيلى أن الثنائى سعد حسنى وأحمد هانى سيغيبان عن الفريق بعد تعرضها لالتواء فى الأنكل.

 


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