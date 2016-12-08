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جامعة طنطا توضح موقف هيئة التدريس من قضية الإتجار بالأعضاء البشرية

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جامعة طنطا توضح موقف هيئة التدريس من قضية الإتجار بالأعضاء البشرية جامعة طنطا توضح موقف هيئة التدريس من قضية الإتجار بالأعضاء البشرية

جامعة طنطا

أكد القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم, أنه لم تصل بعد إلي الجامعة أي معلومات رسمية عن تورط أحد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في الإتجار بالأعضاء البشرية التي إعلن ضبطها مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه حال تأكد ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله .

جاء ذلك في بيان له اليوم الخميس، شدد فيه علي أن الجامعة تضرب بيد من حديد على المتجاوزين للقواعد المهنية للعمل بشكل غير شرعي, ومحاسبة من يثبت تورطه في أي مظاهر للفساد والإهمال داخل الجامعة، موضحًا أن الأمور كلها الآن تحت نظر الهيئات الرقابية والقضائية.

وأضاف، أن ذلك البيان يأتي في إطار الحرص الذي توليه جامعة طنطا للتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، بهدف التوضيح فيما أشيع بخصوص تورط أساتذة من كليات الطب بالجامعات المصرية بقضية الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية.

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