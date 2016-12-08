“الثوم والقهوة والكركدية” لرفع مناعتك ومواجهة مضاعفات الانفلونزا

أكد الدكتور أسامة فكرى رئيس قسم التغذية العﻻجية بمستشفي دار الشفاء وعضو الجمعية الامريكية والاوربية لمناظير الجهاز الهضمي ان هناك أغذية معينة مثبتة علميا في إنعاش المناعة و جعلها مؤهلة لمواجهة الأمراض و الفيروسات ومنها العرقسوس الكركم والمشروم (عيش الغراب)العسل الابيض و الثوم الحبة السوداء (حبة البركة)الرمان و التوت الاسود.البروكلى و الكرنب و القرنبيط و الجزر الاسماك والشاى الاخضر و الاحمر و القهوة والكركديه.

ووجه فكرى بعض النصائح لزيادة المناعة والقضاء على فيروس الانفلونزا ومنها تناول 3 لترات من المياه يوميا والمشي لمدة 30 دقيقة يوميا على الأقل والنوم جيدا الابتعاد ( أو التقليل) من التدخين و تجنب التدخين السلبي مع عدم تناول المضادات الحيوية بدون داعي والبعد عن التوتر العصبي بالاضافة الى الابتعاد عن التجمعات و الاماكن المغلقة قدر المستطاع وتقسيم الأكل إلى 3 وجبات و نجنب الجوع لفترات طويلة.