أخبار نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 8 / 12 / 2016

كتب سليمان النقر

شهد نادى الإسماعيلى اليوم الخميس 8 / 12 / 2016 عددًا من الأحداث المهمة والتى جاء فى مقدمتها، طرد شريف حازم من مران الدراويش بسبب عدم التزامه بتعليمات أشرف خضر، وإرسال فاكس رسمى إلى الأهلي لاستعارة محمد حمدى زكى وتجديد التفاوض مع محمود قاعود مهاجم إنبى.

قام أشرف خضر المدير الفنى للإسماعيلى بطرد شريف حازم مدافع الدراويش من مران الدراويش اليوم والذي يستعد لمواجهة الداخلية بعد غد السبت ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى العام.

حرص محمد أبو المجد بوشا لاعب الإسماعيلى على ارتداء قناع على الوجه من أجل المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، الذي يستعد لمواجهة الداخلية بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

أرسل مسئولو نادى الإسماعيلى فاكس رسميا إلى نظرائهم في الأهلى من أجل استعارة محمد حمدى زكى صانع ألعاب الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم.

جدد مسئولو نادى الإسماعيلى مفاوضاتهم مع محمود قاعود مهاجم إنبى من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم أو نهاية الموسم على أقصى تقدير، من أجل تدعيم خط هجوم الدراويش الذي يعاني من نقص في عدد المهاجمين ويشتكي من عقم تهديفى منذ بداية الموسم الجارى، أثرت بالسلب علي نتائج أصحاب الرداء الأصفر بجدول المسابقة.