حلول أعطال الأدوات المنزلية

تتعرّض الأدوات الكهربائية المنزلية إلى أعطال مفاجئة، ولكن قبل الاتصال بشركة الصيانة يمكن إجراء التدابير الآتية:

| الثلّاجة: إذا توقفت الثلّاجة عن التبريد، يجب فحص التيار الكهربائي ووصول الكهرباء للثلاجة، أو تغيير مفتاح الكابينه إذ يؤدي تلفه إلى تلاعب في حرارة الثلاجة. وفي حال لم يغلق باب الثلاجة جيّدًا، يجب إعادة ترتيب الأغراض في داخلها لترك مسافة كافية لإغلاق الباب.

| المكواة: قد تفسد المكواة أحيانًا الملابس بسبب الحروق الملتصقة على سطحها، ولا سيّما ذلك الحديد، لذا يكمن الحل بتنظيف هذا الأخير من خلال مسحه بقطعة من القماش، مبلّلة بـالخلّ المخّفف بالماء.

| المكنسة الكهربائية: في حال لم تمتصّ المكنسة الكهربائية الأوساخ كافة، يجب التأكد من نظافة الكيس في داخلها، وإخراجه من المكنسة وتفريغ محتوياته أو تبديل الفلاتر، أو تنظيف الخرطوم من خلال إدخال الماء إلى داخله للتخلص من الأتربة العالقة، مع التأكد من تجفيفه جيّدًا قبل إعادة تركيبه.