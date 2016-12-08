ضبط إحدى نائبات البرلمان تقوم بتحميل السكر المدعوم فى توك توك لتوزيعه على أقاربها

شيماء مصطفى

صرح اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بأن مباحث التموين بمديرية التموين بمحافظة الشرقية قد قامت بضبط النائبة عبير تقبيه، عضوه بمجلس النواب عن محافظة الشرقية بدائرة منيا القمح تقوم بتحميل كميات من السكر المدعوم من الجمعية فى توك توك لتوزيعه على معارفها وأقاربها، حيث جاء ذلك فى تعليق السيد محافظ الشرقية على أزمة السكر وإرتفاع الأسعار فى إحدى لقاءاته مع مراسلى القنوات الفضائية.

وأضاف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بأن هذه النائبة قد قامت من قبل بتوزيع أعمدة الإنارة والكشافات على أقاربها ومعارفها، وهى أزمة تدخل فيها العديد من النواب بالوساطة لدى المحافظ وانتهت بالتصالح بين النائبة والسيد المحافظ، وأكد محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد بأنه أصدر تعليمات مشددة لمديرية التموين بالشرقية ومباحث التموين لعمل حملات مكثفة على المحلات التجارية والأسواق لضبط الأسعار والسلع المهربة والتأكد من صلاحية المنتجات التى تباع للمواطنين ومراقبة الأسعار ومواجهة جشع التجار.

وكانت مديرية التموين بالشرقية قد قامت بضبط كميات كبيرة من السكر المدعوم والسلع الأساسية، وتعمل مديرية التموين بالشرقية على السيطرة على الأسواق وإلزام التجار بالأسعار المحددة لتخفيف العبء عن المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، والعمل على زيادة منافذ البيع للسلع الأساسية والضرورية وتقديمها بأسعار مناسبة ومخفضة أقل من السوق فى مختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة.

شبكةعيونالإخبارية

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