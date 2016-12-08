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بالفيديو: وصلة رقص لطالبة على أنغام المهرجانات داخل مدرسة يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

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بالفيديو: وصلة رقص لطالبة على أنغام المهرجانات داخل مدرسة يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بالفيديو: وصلة رقص لطالبة على أنغام المهرجانات داخل مدرسة يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

تعاني الدولة من بعض المشاكل والسلبيات في نظام التعليم في ولعل من أهم هذه المشكلات هو إهمال المدرسين وإدارة المدرسة في الإشراف المستمر على الفصول وخاصة في مراحل التعليم الإعدادي والثانوي، فبعد أيام قليلة من ظهور مقطع لطلبة يقومون بوصلة رقص وهم عراة باحدى المدارس في مساكن شيراتون ، يظهر مقطع فيديو لطالبة داخل الفصل وهي تقوم بوصلة رقص على أنغام المهرجانات الشعبية عزمي مجاهد يعرض مقطع فيديو الطالبة التي قامت بوصلة الرقص داخل المدرسة

قام الإعلامي عزمي مجاهد من خلال برنامجه” الملف” الذي يذاع على قناة العاصمة الفضائية بعرض مقطع فيديو لطالبة في احدى المدارس المصرية وهى تقوم بوصلة رقص داخل الفصل في غياب الرقابة من المدرسين أو مدير المدرسة وقد علق مجاهد على هذا الفيديو قائلا: ” هو دا تطوير التعليم اللي بتقولوا عليه” موجها حديثه إلى وزير التربية والتعليم

وأضاف مجاهد أن هذه الطالبة قد قامت بهذا التصرف داخل فصلها في حضور المدرسة وزميلاتها بالفصل وقدم الفيديو وأشار أنه قد حذف الموسيقى لأنها لا تليق بأذهان المشاهدين وإليكم الفيديو الذي عرض هذه المهزلة داخل احدى المدارس المصرية

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