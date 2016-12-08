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للمحجبات:العسل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة

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الخميس 08-12-2016 17:53

بدأ موسم الشتاء وبدأ معه موسم معالجة ما تركته الشمس من اضرار على البشرة في فصل الصيف والبحر ، في هذا السياق تكثر النصائح للسيدات لكن النصيحة الاهم هي استخدام ماسك العسل الطبيعي الذي
عرفت مزاياه التجميلية منذ القدم ومازالت شائعة حتى أيامنا هذه، وخصائص العسل الفريدة تجعله قابل للاستخدام كمنظف للوجه، أو قناع لشد الوجه ومرطب للبشرة وملمع للشعر معالج لحب الشباب، وهناك عدة أقنعه أساسها من العسل.
لكن أهم ميزة للعسل هي تفتيح البشرة وتحضر من خلال مزج 2 ملعقة كبيرة من عصير الطماطم البندورة مع 2 ملعقة كبيرة من العسل.

اتركي الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل بعد ذلك بالماء البارد...

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سيدتي