4 خطوات لبشرة رطبة مع مجموعة Hydro Boost Range من نيوتروجينا

قد يبدو من الصعب لمعظم الناس اتباع نظام عناية يومي للبشرة والتي تشمل خطوات عديدة من تنظيف وترطيب وغيرها الكثير من الأمور، والتي غالبا ما ينظر إليها على أنها مضيعة للوقت. فضلاً عن شكل حياتهم السريعة، وعدم اتساع الوقت لأخذ قسط من الراحة لإعطاء بشرتهم الوقت والاهتمام الذي تستحقه.

ولكن هل تعلمين أن بسبب انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء قد تكثُر مشاكل البشرة مع مرور الوقت، مما يسبب إلى تقلص مسام البشرة إلى حد كبير، تراكم البثور والحرارة داخل مسام الجلد، مما يؤدي إلى بشرة دهنية لفقدان عناصر الترطيب الطبيعة، فتجعل البشرة شاحبة وجافّة وباهتة، علاوة على ذلك تفتقد البشرة لصحتها ومظهرها الشبابي.

تعمل مجموعةHydro Boost للحفاظ على الترطيب الدائم للوجه من خلال تجديد دفعات ترطيب للبشرة وذلك بفضل تركيبتها التي تحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يتغلغل بعمق داخل كل طبقة من طبقات البشرة لإحداث تغيرات ملحوظة من الترطيب الطبيعي. ومن المعروف أنه يوجد حمض الهيالورونيك بصورة طبيعية في الجسم وله فاعلية مميزة كعنصر مرطب للبشرة، حيث يجذب كمية كمبيرة من الماء الموجود بالجسم إلى البشرة تقدر بـ1000 أضعاف وزنه الجزيئي وذلك للمحافظة على نعومة البشرة ونضارتها وترطيبها من الداخل والخارج.

مجموعة Hydro Boost لنظام العناية بالوجه، مجموعة مبتكرة ومتطورة تقدم تركبية جديدة من نوعها خفيفة، وخالية من الزيوت بشكل ملحوظ ، تنظف البشرة بعمق وتزيل المكياج، صممت جميعها بهدف ترطيب البشرة طوال اليوم.

نظام العناية والترطيب مع مجموعة Hydro Boost:

الخطوة الأولى:

مناديل مُبللة فائقة النعومة والترطيب تعمل بفعالية ولطف على إزالة الشوائب الموجودة على البشرة وإزالة آثار المكياج والأتربة والدهون لتحصلي على بشرة نقية ومنتعشة مع مناديل Neutrogena’s Deep" "Hydro Boost’s Cleansing Wipes. صُممت هذه التركيبة الخاصة لإزالة آثار الماكياج العنيدة ولتهيئة بشرتك للتنظيف بعمق، مناسبة لجميع أنواع البشرة خاصة البشرة الحساسة، تتميز بملمسها الفائق النعومة واللطيف على البشرة. يمكنك إزالة أصعب آثار الماكياج مثل الماسكارا المقاومة للماء بمجرد مسحة ناعمة وبسيطة لتحصلي على بشرة نظيفة ورطبة.

الخطوة الثانية:يعمل غسسول الوجه Hydro Boost Water Gel Cleanser على إزالة الأوساخ، والزيوت، والشوائب من البشرة. كما يحتوي على تكنولوجيا التنظيف جنباً إلى جنباً مع حمض الهيالورونيك للمساعدة في حماية البشرة وزيادة الترطيب والحصول على مظهر صحي أكثر كل يوم.

الخطوة الثالثة:

حافظي على تنظيف وجهك من دون استخدام المياه مع منظف Hydro Boost’s Micellar Water Cleanser. يمكنك إزالة أصعب آثار الماكياج المقاومة للماء بمجرد مسحة ناعمة وبسيطة مناسب للبشرة الحساسة أيضاً.

الخطوة الرابعة:

تخلصي من مشكلة جفاف البشرة مع الجل المائي Hydro Boost’s Water Gel Moisturiser للحفاظ على الترطيب الدائم للوجه من خلال تجديد دفعات ترطيب للبشرة وذلك بفضل تركيبته الخالية من الزيوت التي تحتوي على حمض الهيالورونيك الذي يتغلغل بعمق داخل كل طبقة من طبقات البشرة لإحداث تغيرات ملحوظة من الترطيب الطبيعي على مدار اليوم. " يمكنك استعماله كمستحضر العناية بالنهار اليومي"

وإذا كانت بشرتك جافة للغاية، وتحتاجين إلى ترطيب مكثف!فاجعلي Hydro Boost Gel Cream صديقك المفضل الجديد للحفاظ على الترطيب الدائم للوجه من خلال تجديد دفعات ترطيب لإحداث تغيرات ملحوظة من الترطيب الطبيعي على مدار اليوم. " يمكنك استعماله كمستحضر العناية الليلي"

تتوفر مجموعة Neutrogena Hydro Boost في عدد كبير من المتاجر الرائدة الحديثة و عدد كبير من الصيدليات المعتمدة حول جميع منطقة الخليج.