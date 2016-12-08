قصّة حبّ في عطر Love Story من " كلوي" Chloé

بيروت- سيدتي نت

عبق جديد في قارورة ذهبيّة، قصة حب مصيرها النجاح، نفحات تتطاير بالهواء فتاسر الجميع. إنها صفات عطر"لوف ستوري" Love Story من " كلوي" Chloé.

جوهر الجاذبية

حول عنقها يعبط عبير ساخر. فانتعاش النيرولي يزيدها تألقاً عن الأخريات. هو، لا يرى أحد سواها. تجذبه وبقوة شاعرية زهور البرتقال. أما الأنوثة الجذابة لياسمين مدغشقر، المعروف بزهرة السعادة، تجعل سحرها لا يُقاوم أكثر من أيّ وقت مضى. وعلى بشرتها، يتألق شذا خشب الأرز الذي يعطّر برقيه العالي. إنها قصّة حبّ منعشة وفاتنة تحكيها الزهور، وجوهر لجاذبية لا يمكن نسيانها.

إنّهما معاً، تملؤهما الحياة بشكل لم يعهداه قبلاً. المدينة مُلك أيديهما والليل أيضاً. يمسك يدها. تردد الجدران صدى خطواتها وضحكاتهما. هذه مجرّد لحظات اختُلست من قصّة حبّهما.

وكرمز للعاطفة التي تجمعهما اتخذت القارورة شكل قفل. يُحاول أن يمسك بذاك العبير لكنها ملكها. جوهرة ثمينة يتوّجها معدن ذهبي اللون يزداد رونقاً بفضل الزجاجُ المتميّز بثنيات طولية. أما الأنوثة العفوية للشريط المعقود بطريقة عشوائية فهي على جانب القارورة. يخبر عن كلّ شيء فيها. إنّه رمز طابع "كلوي" Chloé العصري والراقي.

همسات الصباح الأولى

رست بارجة تحت "جسر الفنون" (Pont des Arts)، المكان المفضّل لديه. ما إن يَفتح الباب، تختفي امرأة "كلوي" Chloé. لأنها قبل كلّ شيء، حرّة! تعشق الحياة والحب... هل ستعود يا ترى؟ عبير عطرها يطير في الأجواء. إنه عطر قصّة حبّ.

"لوف ستوري" Love Story تعبير عن المرأة الحرّة، امرأة "كلوي" Chloé. "كلار وايت كيلر"، "كليمانس بويزي"، "ميلاني لوران"، "إنيز فان لامسويرد"، "آن فليبو"... كلّ منهنّ حملت معها رؤيتها الخاصة لتروي هذه القصّة الجديدة. إنّه بيان للأنوثة وإعلان للحرّية.