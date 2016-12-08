لوكسيتان تفتتح متجرها الرائد في دبي مول

احتفلت لوكسيتان ان بروفانس، علامة مستحضرات التجميل الفرنسية، بافتتاح متجرها الرائد الجديد في دبي مول من خلال فعالية اتّبعت موضوع "الاكتشاف" واستمتع بها العملاء والإعلاميون والشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتقيد المتجر الجديد الواقع في الطابق الأول بجوار ساحة "ستار أتريوم" بجماليّات التصميم الفرنسي والمتوسطيّ الذي يميّز العلامة التجارية، إلا أنه يستخدم عناصر محلية مثل المشربية، النافذة المزخرفة المعتمدة في بناء المنازل العربية. وتساهم هذه المشربية المعروضة بوضوح في مقدّم المتجر بالترحيب بالزوّار العالميين الذين يرتادون المركز التجاريّ على الطريقة العربية.

استضافت الفعالية شيرين متولي وتضمّنت فقرات موسيقية وأنشطة تفاعلية من بينها "شجرة الاكتشاف" و"حديقة العطور." وتخلّلها إطلاع الزوار على متجر العلامة التجارية الفرنسية الجديد وعلى أحدث المستحضرات الأساسية التي تقدّمها بما في ذلك مجموعة الاحتفال بالأعياد الجديدة التي تشهد رواجاً كبيراً في هذا الموسم.

"نحن سعداء بافتتاح متجرنا الجيد في دبي مول. فهو يتيح لمحبي هذه العلامة التجارية اختبار روعة منطقة بروفانس ويعكس إيماننا الفعليّ بقوّة الطبيعة. فلدى لوكسيتان نظرة خاصة بشأن الجمال ونحن نستخدم المكوّنات الطبيعية لإصلاح البشرة وتجديدها. وعلى هذا الأساس، يشكّل متجرنا الجديد في دبي مول ملاذاً للرفاهية مستوحى من أفضل ما تقدّمه لنا أمنا الطبيعة."