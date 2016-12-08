عالم جديد من الجمال مع مستحضرات Tarte ! فتعرفي على تفاصيلها

وأخيرًا أصبحت Tarte - العلامة التجارية لمستحضرات التجميل والتي طال انتظارها – متاحةً حاليًا وحصريًا في متاجر سيفورا في الشرق الأوسط. وهي من أبرز العلامات في عالم الجمال الصحّي والأنيق والمراعي للبيئة، حيث أنّ مستحضراتها غير مُختبرة على الحيوانات وغنية بمكوّنات معزِّزة لحيوية البشرة™، مثل "سوبر فروت" (الفواكه الخارقة) والمستخلصات النباتية والفيتامينات والمعادن والزيوت الأساسية وغيرها من المواد المشتقّة من مصادر طبيعية. وتقوم مجموعة Tarte على تركيبات مقاومة للماء والعرق وهي بالتالي تبقى ثابتة، كما أنّها مزوّدة بدرجة حماية من أشعة الشمس ويدوم مفعولها لساعاتٍ عدّة! فمن البلاش وملوِّن الشفاه الحائزَين على عدة جوائز إلى المستحضرات الثورية المبتكَرة من الطين الأمازوني وزيت فاكهة زهرة الآلام، تواصل Tarte التزامها بتوفير نتائج ملموسة لعاشقات الجمال.

لمحة سريعة عن مؤسسة المجموعة وتفاصيل المكياج :

1.هل يمكنك أن تخبري الأشخاص الذين لا يعرفونك مَن هي مورين كيلي؟

أنا المؤسسة والرئيسة التنفيذية لعلامة Tarte Cosmetics التي أطلقتُها في شقتي السكنية المؤلفة من غرفة نوم واحدة في مدينة نيويورك قبل ستّة عشر عاماً.في ذلك الوقت، كنت أتابع دراستي لنيل شهادة الدكتوراه في علم النفس ولكنني كنت أعشق المكياج أيضاً.كنتُ أبحث دوماً عن مستحضرات تجميل طبيعية وصحية، علماً أنه لم يكن هناك الكثير من الخيارات المتاحة في ذلك الوقت. وكلّما عثرت على تركيبات خالية من المكونات الضارة، وجدت أنها لا تتماسك على بشرتي خلال أيامي الطويلة. فارتأيت أنه ينبغي لي العثور على طريقة أفضل.وبالتالي، عملت على تطوير هذه التركيبات التي لم تتميّز فحسب بقدرتها على الصمود لساعات طويلة تماماً كمجموعات خبراء التجميل، بل أيضاً بمكوّناتها الصحية والمفيدة الموجودة داخل هذه العلبة الآسرة والأنيقة واللافتة للنظر. فهذا ما تريده كل فتاة، أليس كذلك؟ مستحضرات صحية توفّر مظهراً أنيقاً وتدوم لساعات طويلة. وهكذا انطلقت في رحلتي لأثبت لكلّ سيدة أنّه بإمكان مستحضرات المكياج أن تعزّز جمالها وأن تكون مفيدة لها في الوقت عينه.

2.ما الذي جذب اهتمامك في البداية لعالم المكياج؟

كانت والدتي تملك مستحضر بلاش كريمي مضغوط من علامة CoverGirl وكانت تسمح لي باللهو به. لم تكن قط تبالغ في وضع المكياج، بل تفضّل الإطلالة الطبيعية والنضرة. ولأنها أمّ لخمسة أطفال، كانت تتّبع فلسفةً تجميليةً خاصةً بها تقوم على إضافة لمسة من التوهج على بشرتها من أي مستحضر كان. ومع وجود أطفال نشيطين للغاية، كانت تحرص على القيام بذلك بسرعة. على الأرجح أنني كنتُ في سن الـ12 أو 13 عاماً عندما سمحت لي باستخدام هذا البلاش للمرة الأولى. وكان يحتوي على درجتَيْن مخصصتَيْن للشفاه والخدود. قبل أن أجرّبه حتى، أتذكّر أنّها أمسَكت بي وأنا أضعه على خدَيْ دميتي هولي هوبي. فقد أردتُ أن أضفي التوهج على خدّيْها أيضاً! لكن لم يكن هذا البلاش يتماسك كثيراً على البشرة. وكنتُ أفرك اللون الأكثر إشراقاً على خدَّيْ واللون الأفتح على شفتَيْ. أعرف أنّني كنت أتجاوز الحدود بذلك ولكنّ هذا الأمر كان يشعرني بأنني لافتة للأنظار وراشدة. في ذلك الوقت، ألهمتني شخصية سلُوان في فيلم إجازة فيريس بيولر. وبالتالي، كنت أفرِط في وضع البلاش في خطوط مستقيمة تنطلق من عظمتَيْ خدَّيْ وحتى خط شعري على أمل أن أبدو أكبر سنّاً. وسرعان ما قالت لي أمي إنّه من المفضّل اعتماد إطلالة طبيعية بدلاً من الإفراط في التبرّج. أعتقد أنّ هذه الفلسفة ساعدتني بالفعل خلال تأسيس علامة Tarte. كما ساعدني هذا البلاش المزدوج على استلهام أوّل مستحضر أطلقته من علامة Tarte وقد كان مستحضر بلاش. فأحببت فكرة ابتكار مستحضرات مكياج متعدّدة المهام. لم أكن أعلم أنّ هوسي ببعض التورد النضر سيدفعني إلى العمل في مجال مستحضرات المكياج، لكنّني على الأقلّ أتقنت أخيراً كيفية استعمال البلاش من دون رسم أي خطوط محدّدة جداً.

3.ما الذي يميّز علامة Tarte عن باقي علامات مستحضرات المكياج؟

نحن نؤمن في شركة Tarte بتخطّي الحدود التقليدية في عالم الجمال.تخلو جميع تركيباتنا التي نسمّيها مواد طبيعية عالية الأداء، من مادة البارابين والزيوت المعدنية والفثالات ومركّبات تريكلوسان وسلفات لوريل الصوديوم والغلوتين. وتخضع كلّ تركيبة منها للاختبار من قِبل أطباء الأمراض الجلدية. لمَ تكونين مضطرة إلى الاختيار بين المستحضرات التي تقتصر وظيفتها على التجميل أم تلك المجمّلة والمفيدة لبشرتك في الوقت عينه؟نحن نصمّم مستحضراتنا للمرأة الحقيقية ونسعى إلى إثبات قدرة مستحضرات المكياج على إفادة بشرتك وتجميلها في الوقت عينه!

4.نسمع الكثير عن الطين الأمازوني الذي يُقال إنّه مكوّن طبيعي استثنائي. هل يمكنك أن تخبرينا المزيد عنه؟

نعم، بالطبع!يُجمع مكوّن الطين الأمازوني من ضفتَيْ نهر الأمازون. فنحن نستقدمه مباشرة من مصدره.يتدفق النهر على مسافة 4000 ميلٍ (7000 كم) ويجمع معه كافة المواد المغذية ويطرحها على ضفتَيْه. فنجمع هذا الطين الغني بالمغذيات ونطحنه ليصبح بودرةً فائقة النعومة.وعندما نضيفه إلى مستحضرات التجميل، يُعزّز فعاليّتها بفضل كافة هذه المغذيات التي تفيد بشرتك.وهو يضفي التوازن على البشرة بصورة رائعة ويزيل لمعانها، إذ إنّه يمتص الزيوت الفائضة عليها.إذا وضعتِ المكياج على البشرة المتوازنة، سيدوم لوقت أطول ولن يسيل على وجهك أو جفنَيْك في منتصف النهار. وهو لن يتماسك على بشرتك لفترة أطول فحسب، بل سيضفي عليها لوناً طبيعياً ويساعد مستحضرات المكياج على الامتزاج بسهولة أكبر مع بشرتك.وعليه، فهو مكّون طبيعي مثالي بكلّ ما للكلمة من معنى!

6.سمّي لنا مستحضراً واحداً لا يمكنك الاستغناء عنه مطلقاً من بين المستحضرات الموجودة في حقيبة مستحضرات المكياج الخاصة بك. وأخبرينا عن السبب.

مسكارا lights, camera, lashes™ 4-in-1 هي المفضلة لديّ. لا أغادر المنزل أبداً بدونها. لدي رموش خفيفة جداً، وبالتالي تساعدني المسكارا على إحداث الفرق الأكبر. فهي المستحضر الذي لا يمكنني الاستغناء عنه. وهي تشعرني بحال أفضل كلياً وأبدو أقلّ حرماناً من النوم، كما أنّها تحوّل رموشي الخفيفة على الفور إلى رموش أطول وأكثر سواداً وجاذبية. إنّها رائعة!

7.ما هي النصيحة التي ترغبين في تقديمها إلى الشابات اللواتي يخططنَ لإطلاق مشاريعهنّ الخاصة (في عالم التجميل)؟

أدعوهنّ إلى الوثوق بحدسهنّ والبحث دوماً عن مصادر الإلهام.أستمدّ إلهامي من كلّ شيء... الأفراد في الشوارع، الأماكن الغريبة، المجلات التجارية، والمتاحف.

8ما هي أهواؤك واهتماماتك الأخرى بالإضافة إلى المكياج؟ كيف تمضين أوقات فراغك؟

بدأت مؤخراً بتدريب فريق كرة القدم الذي يشارك فيه ابني.كنتُ في الواقع أمارس هذه الرياضة في الكلية، ولكنّها المرة الأولى التي أتشارك فيها حبّي لهذه الرياضة مع أطفالي وهذا أمر ممتع جداً.

9ما هي الصيحة الرائجة المفضلة لديك في عالم المكياج؟

الإبراز (هايلايتنيغ)! فهي طريقة سهلة جداً لإبراز أفضل ملامحك.إذا لم تجربّيها، لا بدّ لك من اختبارها لأنّ الإبراز الجيد هو أفضل ما يمكن للفتاة الحصول عليه... وهو يسمح لك بالحصول على ذلك التأثير كلّما وأينما رغبتِ بذلك. فهو يحدث فارقاً كبيراً.

10لِمَ اخترت متاجر سيفورا لطرح مستحضراتك؟

لطالما كانت سيفورا شريكاً رائعاً لنا في الولايات المتحدة الأميركية.فأعضاء فريق العمل يملكون إلماماً واسعاً وهم غير متحيزين لأي علامة تجارية دون سواها. وبالتالي ستكونين على يقين بأنك ستحصلين على المستحضرات المناسبة لك.