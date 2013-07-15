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إنقاذ السويس: الإخوان يجمعون تبرعات من شركات البترول "لنصرة الشريعة"

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إنقاذ السويس: الإخوان يجمعون تبرعات من شركات البترول "لنصرة الشريعة" إنقاذ السويس: الإخوان يجمعون تبرعات من شركات البترول "لنصرة الشريعة"

قال على أمين، المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ بالسويس، إن بعض قيادات وأعضاء جماعة الإخوان قاموا اليوم الاثنين، بجمع تبرعات من عمال شركة النصر والسويس لتصنيع البترول من أجل نصرة الإسلام والشريعة، على حد قولهم، محذرا من هذا الأمر، ومؤكدا أنها تبرعات فيها غموض وقد تستخدم فى أشكال أو عمليات متطرفة ضد الجيش فى سيناء.

وأضاف المتحدث الإعلامى باسم جبهة الإنقاذ بالسويس لـ"اليوم السابع"، أنهم يطالبون الجهات السيادية بالدولة بمتابعة الأمر والكشف عن طرق استغلال هذه الأموال.

وناشد أمين العمال عدم الانسياق وراء فصيل سياسى يحل دماء الجيش المصرى ويستهدف المدنيين، كما حدث فى واقعة استهداف أتوبيس العمال أمس بسيناء.

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