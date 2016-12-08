3 خطوات لإزالة آثار ضرر التلوّث المدني الذي يلحق بالشعر

بيروت- سيدتي نت

أنشأت Kérastase لنفسها شهرة عالمية باعتبارها خبيرة في عالم العناية المترفة بفروة الرأس منذ العام 1964. وعلى مرّ السنين، نمت العلامة بشغفها وخبراتها. لقد تمّ إطلاق Spécifique للمرّة الأولى عام 1986، ومع إعادة صياغة هذه المستحضرات اليوم، أي بعد مرور 30 عاماً، لا شكّ أنّ Kérastase قد تخطّت حدوداً جديدة في علم فروة الرأس.

توفّر مجموعة Spécifique الجديدة المبتكرة، مع نظامها للعناية الشخصيّة في المنزل ونظامها الثوري في صالونات تصفيف الشعر، حلولاً فعّالة لمشاكل فروة الرأس المختلفة. فهي تجمع أفضل تنظيف مضاد للتلوث مع علم جديد في العناية بفروة الرأس. وبما أنّ Kérastase تؤمن بأنّ الشعر الجميل يبدأ مع فروة الرأس، يجب أن نقدّم لها نفس العناية التي تحصل عليها بشرتنا.

مع استهدافه للجزيئات الملوّثة في الهواء، وشوائب الماء التي بإمكانها سدّ المسامات وخنق بصيلات الشعر، ما يتسبّب في حساسية فروة الرأس، والقشرة، والملمس الدهني وتساقط الشعر، يعتبر نظام Spécifique الجديد، المؤلّف من ثلاث خطوات حلاً ثورياً يزيل آثار ضرر تلوّث المدني الذي يلحق بالشعر. فهو يضمّ شامبوهات أعيدت صياغتها بتصميم جديد تماماً، وثلاثة علاجات مركّزة يمكن استخدامها في صالون تصفيف الشعر أو المنزل لمعالجة تساقط الشعر، وحساسية فروة الرأس وتشكّل القشرة. فهذا النظام يعمل على التخلّص من الشوائب والملوّثات، ممّا ينقي فروة الرأس، ويحسّن دوران الأوعية الدقيقة، ويحول دون معاودة ظهور مشاكل فروة الرأس.

في الخطوة الأولى المتمثّلة في التنظيف المضاد للتلوث، يتمّ استخدام Masquargil، وهو عبارة عن ماسك من الطين يحتوي في تركيبته على 20% من الكاولين لتنظيف فروة الرأس ومكافحة انسداد المسامات، وإزالة الدهون والعرق والملوّثات في آن معاً. وبالتالي، يحرّك هذا الماسك المنعش عملية أيض فروة الرأس، وهو يتوفّر كجزء من نظام العناية الشخصية من Kérastase المقدّم في صالونات تصفيف الشعر. ومن ثمّ، تُستعمل فرشاة Clarisonic الاحترافية، وهي أداة ثورية في مجال العناية بفروة الرأس، صُمّمت حصرياً لـKérastase، مع شامبو من مجموعة Spécifique. هذا ما يسمح بإزالة السموم من كلّ مسام، مع تفعيل دوران الأوعية الدقيقة. وعليه، يصبح الشعر وفروة الرأس جاهزين للخطوة التالية المؤلّفة من علاجات مكيفّة بحسب احتياجاتهما. في الخطوة الثانية، يُطبّق الجل الكريمي المجدّد Masque Hydra-Apaisant مع تنفيذ تدليك متخصّص لفروة الرأس طيلة أكثر من ثلاث دقائق بغية ترطيب وتلطيف فروة الرأس. فبفضل مركّب AOX المؤلّف من المورينغا، والفيتامين إي، والرامنوز، ول-كارنوزين، يصبح الشعر طرياً، ناعماً، مغذّى، وفائق الخفّة. أمّا في الخطوة الثالثة والأخيرة، يتمّ تطبيق علاجات Cures Intensive على فروة الرأس باستخدام أداة Micronizer الثورية. فهذه الأداة المستخدمة في الصالونات تعمل كمرذاذ، موزّعة الأمبولة المختارة (ضدّ القشرة، أو حساسية فروة الرأس، أو تساقط الشعر) بشكل دقيق وفعّال ومتجانس على سطح فروة الرأس. واللافت أن استخدام هذه التقنية مع العلاج المضاد للقشرة يمنح نتيجة مبهرة تساوي بفعاليتها استعمال ثلاثة شمبوهات مضادة للقشرة على التوالي.

الخطوة الأولى هي إذاً عبارة عن تنقية وإزالة للسموم، والثانية تلطيف وتجديد، والثالثة منع معادوة المشكلة. وتطول فعالية الخطوة الثالثة عبر الاستمرار في استعمال مستحضرات Spécifique في المنزل والاستفادة من فوائدها. فكلّ نظام عناية من Kérastase Spécifique مقدّم في صالونات تصفيف الشعر قد صُمّم ليتابع في المنزل. أمّا الروائح والمكونات والقوامات المترفة فتُكمّل تلك التجربة الفاخرة والممتعة في راحة منزلك. ويتمّ اختيار النظام لكلّ عميلة بعد تفحّص شعرها وتحديد احتياجاته من قبل مصفّف الشعر.

وعبر استعمال مستحضرات المجموعة كجزء من نظام يمتدّ بين 4 و6 أسابيع، ستحصلين على فروة رأس تنعم بالراحة والتوازن والصحة، وشعر قوي وكثيف، بملمس رائع.