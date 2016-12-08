مجموعة عطرية جديدة من ALAÏA PARIS

كريم جديد معطّر للجسم وشمعة معطّرة جديدة وإصدار جديد عن خلاصة العطر

ما الذي يُعدّ أكثر أبديّة من قطعة ملابس جميلة تبقى عنصراً أساسيّاً ضمن مجموعة الملابس لمدى الحياة؟

تقوم القطع الحليفة لمجموعة ملابس امرأة – بذلات هيكليّة الشكل، مشدّات مقصوصة بدقة، فساتين ضيّقة أو زاهية بخدمة الأسلوب الفريد. إنّه أسلوب يُشكّل أيضاً علامة خاصّة بعزّ الدين عليّة، المصمّم العبقري خلف هذه المكوّنات الأساسيّة لمجموعة الملابس النسائية التي يُعيد تحديثها وصناعتها عاماً تلوَ الآخر لمتعة المعجبات المُطلقة بهذه العلامة.

إن عالم ALAÏA مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة الخلود هذه من خلال غرضٍ يستحيل تحديد تاريخه بدقة بسبب جاذبيّته الأبديّة.

بمناسبة عطره الأول الذي يحمل اسم ALAÏA PARIS ، تكلّم المصمّم عن "جمال الخلود المثالي" وعن فكرة عطر ملائم لكافة المناسبات والنساء.

وتتجلّى هذه الفلسفة أيضاً في الإصدارات النادرة والنبيلة لعطر ALAÏA ، وهي "لوازم معطّرة" فعليّة تذكّر بفنّ العطور والأنوثة الذي أصبح الاستثناء على القاعدة. سواء كانت هذه الإصدارات بدائل عن العطر نفسه أو بُعداً إضافياً للمعجبين الفعليّين بسحر ALAÏA العطري، إنّها تشكّل مجموعة صغيرة من المنتجات الأبديّة التي يرغب المصمّم بتوسيعها كلّ عام من خلال ابتكارات مختارة بعناية.

تشكّل هذه المجموعة من المنتجات الرئيسيّة انعكاساً طبيعيّاً لروح ALAÏA الأبديّة. تمّ إطلاقها في عام 2015 مع مستخلص عطر وشمعة معطّرة كبيرة، في حين يشهد عام 2016 على وصول إصدارَين جديدَين.

كريم مترف للجسم يتمّ تعزيز تركيبته المخمليّة من خلال درجات ALAÏA PARIS Eau de Parfum. يُمكن استخدامه منفرداً أو مع ماء العطر وفقاً لكثافة التأثير المرغوبة.

شمعة معطّرة جديدة بحجم 190 غرام تملأ أيّة غرفة بالدرجات الأنيقة لعطر .ALAÏA PARIS

ولقد تمّ التخطيط لوعود عطريّة أخرى شديدة الرغبة والإغراء لاستكمال هذه المجموعة الأبديّة، مما يقدّم خيارات جديدة مع مرور كلّ عام.

تستهدف هذه اللوازم الفريدة جمهوراً خاصّاً وهي متوفّرة في عددٍ من المحلات المُختارة فقط، فهي تشكّل لقاءً ثميناً بين النساء وعطر .ALAÏA PARIS