" ماركة الجمال المغربي تجدد منتوجاتهاNectarome"

سيدتي نت- مكتب المغرب

قدمت ماركة "نيكتاروم" المغربية استراتيجيتها المقبلة ، في حفل أقيم بمدينة مراكش عرضت فيه منتوجاتها الجديدة في مواد التجميل و العلاج بالأعشاب في قالب جديد ( 150 منتوج تجميلي). و ذلك خلال مؤتمر صحافي بالمزرعة النموذجية للأعشاب تحت إشراف المدير المؤسس عبد الجليل بلكامل ، الذي تحدث عن مشروع للصحة و الجمال يستثمر الطبيعة المغربية منذ حوالي عشرين عاما ، يقدم وصفات الجدات في أسلوب عصري مبتكر و معايير علمية ، و رغم محدودية تسويق الماركة في كل الفضاءات التجارية بالمغرب ، إلا ان استراتيجية المسؤولين تعتمد على التعامل مباشرة مع الفنادق الكبرى لمدينة مراكش و بعض المولات على مستوى الرباط و الدارالبيضاء ، كما ان "نيكتاروم" تلبي بعض الوصفات تحت الطلب لشخصيات أو مؤسسات متعددة قد تتعرف على الماركة من خلال إقامتها بمدينة مراكش. و لهذا الغرض أيضا يقول الدكتور بلكامل أحدثنا مزرعة نموذجية للأعشاب للتوعية و السياحة الجمالية بضواحي مراكش ، الهدف منها التحسيس بقيمة الطبيعة و التقاليد و نمط الحياة المغربية بما في ذلك الأكل الصحي. و بلكامل متخصص في العلاج بالأعشاب العطرية و أستاذ جامعي بكلية العلوم بمراكش ،جاء هذا المشروع بعد أبحاث عديدة عن أسرار الأعشاب المغربية التي تستمد منها الماركة خصوصيتها و الابتعاد عن ما هو صناعي. محذرا في نفس الوقت من الأضرار الوخيمة التي تتسبب فيها المنتجات الصناعية التي تؤثر على صحة الجلد الذي يمثل عنصرا أساسيا في جسم الإنسان و عضو حي يجب الاعتناء به، و منحه الطاقة اللازمة بالنظافة الجيدة و حسن استعمال مواد الترطيب و التغذية .

و قال بلكامل في المؤتمر الصحافي الذي حضرته سيدتي نت : أن الماركة حاليا تؤمن كل وسائل الجودة العالمية ، و لها طموح أن تصبح في مصاف الماركات العالمية الراقية. علما بأن مختبرات "نيكتاروم" تستجيب لكل الطلبات الخاصة بالزبائن الراقين خاصة ما يخص مواد التدليك و ترطيب البشرة بمواد طبيعية مائة بالمائة في قالب عصري يستفيد من البحوث العلمية .

الشعار

يرمز إلى شعار الماركة التجارية ذات الصيت الدولي مع N حرف

الاحتفاظ على القطرة من الزيت العطري .

الألوان ترابية تذكر أصول المنتجات "أرض المغرب" لمسة من اللون الذهبي تساهم في تقييم الترقية.

الطباعة صغيرة تبرز"ن" بدلا من اسم الماركة التجارية، و الذي يظهر بشكل أساسي و متين مع الحفاظ على البساطة

الألوان

خمسة أصناف شهيرة من المنتجات التي تقدمها العلامة التجارية الآن لكل منها رمز من الألوان الناعمة:

-البني لمواد الحمام البخار

-البيج لمواد العناية بالعلاجات

-أزرق باهت للحمام

-أخضر مائي لصنف المواد الغذائية

-الأرجواني الخفيف لأجل الهدايا