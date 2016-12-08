COCO CODES مجموعة مكياج جديدة لربيع وصيف 2017

بيروت- سيدتي نت

طوّرت لوشيا بيكا، المصممة العالمية الجديدة للماكياج والألوان لدى شانيل CHANEL، مجموعة ماكياج ربيع / صيف 2017 الجديدة للاحتفاء بالألوان الخمسة الرمزية الخاصة بشانيل CHANEL وإعادة ابتكارها وفك رموزها؛ وهذه الألوان هي: الأحمر، الأسود، الذهبي، الأبيض، والبيج.

كوكو كود. هذه المجموعة هي رحلة إلى عالم الألوان التي شكلت حياة غابريال شانيل، إذ كان استخدامها للون كله تحدٍ ومفاجأة وأناقة وجرأة؛ ودائمًا غاية في الابتكار. وقد أصبحت هذه الألوان اليوم، جزءًا لا يتجزأ من أقمشة شانيل CHANEL وتاريخها، وبات من المستحيل تخيّل الدار من دونها. ولكن في هذه المجموعة، وجدت لوشيا بيكا وسيلة لإعادة ابتكار هذه الألوان الكلاسيكية بروح ثورية أنيقة، مانحةً إياها روحًا جديدة تتحدى قواعد الجمال. فأصبح الأحمر المائل إلى الأسود اللون المفضّل للشفاه فيما تم إعادة ابتكار لوني البيج والأبيض ليزيّنا الأظافر. كما أصبح الأحمر أكثر شبابًا وجرأةً من ذي قبل. "أريد أن أكسر قواعد الجمال السائدة وأن أدفع المرأة إلى تحدي ذاتها"، تقول لوشيا بيكا.

جمال هذه الألوان الخمسة الاستثنائية هو أنها تجمع بين التناقض والتناغم في آنٍ معًا: النعومة والحدة، الأناقة والصبيانية، الراحة والتحدي. وكل صفة تقوم بتعزيز الأخرى بدلًا من معارضتها. "لقد سبق وقلت أن الأسود هو كل شيء"، قالت غابريال شانيل "والأبيض أيضًا. جمالهما مطلق إذ هو عبارة عن تناغم تام". وتحديد كيفية فك الرموز وتنسيقها على طريقتك الخاصة، هو جزء من اللعبة. بين أسلوب ناعم يعزز الاهتمام ولمسة من لون جريء لإبراز الشخصية، تمنحك مجموعة كوكو كود نطاقًا واسعًا من الحدة العاطفية لتختاري منها ما يناسبك.

من خلال مجموعة متنوعة من الألوان الناعمة والبراقة والخالية من اللمعية والحريرية، تشجع مجموعة كوكو كود المرأة على اعتماد ألوان شانيل CHANEL الرمزية وإعادة ابتكارها من جديد بأسلوبها الشخصي المميز. وقد تداخلت كل من قصص غابريال شانيل ولوشيا بيكا وكل امرأة ستستخدم هذه المجموعة لتصبح بدورها انعكاسًا لهذه الرموز.

"هناك لمسة من السيرة الذاتية في ما قامت به غابريال شانيل. اختيارها لهذه الألوان كان شبه لا إرادي. فهذه "الرموز" كانت تعبر عنها. كانت حياتها". لوشيا بيكا

الوجه

للوجه، أعادت لوشيا بيكا صياغة ألوان رموز شانيل CHANEL الأساسية لإضافة المزيد من الدفء والعمق.

لم يحصل قط أن تم بث حياة بهذا الزخم في ألون شانيل CHANEL الرمزية، كما هو الحال مع المستحضر الحصري COCO CODE EXCLUSIVE CREATION؛ وهو عبارة عن لوحة من مستحضرات تلوين الوجنتين مؤلفة من أربعة ألوان، اثنين ساتانيين واثنين خاليين من اللمعية، مثالية في تناغمها وجذابة في تداخلها. ويمكن وضعهما كمستحضر بلاش لتلوين الوجنتين عبر مزج الألوان الأربعة معًا بحركة واحدة من الفرشاة أو استخدام كل لون على حدى لعدد لا يحصى من الماكياجات الرائعة. وقد تم نقش اسم المستحضر "COCO CODE" بأحرف نافرة على اللوحة، لإطلاق هذا المستحضر الأيقوني في عالم الجمال.

ألوان هذا المستحضر عبارة عن إعادة صياغة أكثر دفئًا وإشراقًا من الألوان الرمزية الأساسية. ويتقابل اللونان الساتانيان وهما البيج الخوخي والذهبي العسلي بخط مائل على اللوحة. ويمكن استخدامهما كلونين لإبراز الملامح أو إضفاء بعض النور على السحنة. ويساند هذين اللونين لونان آخران خاليان من اللمعية هما البيج الناعم المائل إلى الكراميل الذي يمكن استخدامه لتحديد الملامح والأحمر الوردي الذي يمنح الوجنتين توردًا طبيعيًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يتناسب JOUES CONTRASTE Élégence باللون البيج الوردي بلمسة ذهبية خفية تمامًا مع ألوان الطبيعة في بداية الربيع.

الشفاه

ومن أجل مجموعة كوكو كود، قامت لوشيا بيكا بإعادة صياغة ألوان أحمر الشفاه لتكسر حدود الجمال التقليدي عبر إعادة ابتكار ألوان شانيل CHANEL الرمزية بطرق جديدة ومثيرة.

الأحمر، بالطبع، هو لون أحمر الشفاه الأكثر شهرة وهو اللون الذي كانت تضعه غابريال شانيل والذي تشتهر به اليوم كذلك لوشيا بيكا. ولفصل الربيع، تقدّم لوشيا بيكا درجتين مشرقتين من اللون الأحمر الكلاسيكي، يتمتع كل منهما بالملمس الناعم والباذخ لمجموعة ROUGE ALLURE: Ardente هو لون مرجاني مائل إلى أحمر شقائق النعمان وIndépendante هو أحمر مائل إلى البرتقالي الناري.

أما بالنسبة لمستحضرات أحمر الشفاه المخملية الخالية من اللمعية ROUGE ALLURE VELET، فقد توسّعت المجموعة الأسطورية مع ابتكار مستحضرين جديدن باللون البيج: النعومة الماكرة لأحمر شفاه La Secrète بلونه الوردي الباهت الناعم، والتحدي الخفي لأحمر شفاه Libre بلون البيج الحاد المائل إلى لون خشب الروزوود.

وقد سمح اللمعان الشفاف لمستحضر ROUGE COCO SHINE للوشيا بيكا بالانغماس في حبها للطبقات وعنصر المفاجأة: فأحمر شفاه Beige Doré هو بلون ذهبي دافئ ومتلألئ وغاية في الشفافية أما أحمر شفاه Rouge Noir، فهو أحد أكثر المستحضرات بروزًا في المجموعة، إذ تمت إعادة ابتكاره خصيصًا للربيع.

"أحب فكرة وجود درجات من اللون الأسود". لوشيا بيكا

العينان

استلهمت لوشيا بيكا من اللونين الذهبي والبيج لابتكار ماكياج جديد للعينين. ويعبّر مستحضر LES 4 OMBRES من خلال لوحتين من مستحضرات تظليل الجفون، عن الثراء والترف والبساطة كذلك، سانحًا للمرأة باكتشاف هذين اللونين الرمزيين الأساسيين لشانيل CHANEL بشكلٍ متوقّع ومفاجئ في الوقت نفسه. لوحة Codes Élégants هي اللوحة الأكثر جرأة، إذ تحتوي على اللون الذهبي الجذاب، واللون البلاتيني الدافئ لإبراز الملامح، والبني الداكن والحاد، والذهبي المعتّق الرائع. أما لوحة Codes Subtils فهي انعكاس مثالي لماكياج العينين العصري، فهي تتضمّن ألوان الخوخي الوردي الناعم والرمادي الداكن المائل إلى البرونزي البلاتيني والقصديري الدافئ والحاد والبني المتوسّط باللمسة البرونزية من أجل ماكياج ناعم في النهار وأكثر جرأة في الليل.

ويضيف قلما تحديد محيط العينين STYLO YEUX WATERPROOF حدّة وجرأة على ماكياج العينين:Noir Pétrol هو بلون بترولي داكن يتناقض بشكل رائع مع ألوان البيج الوردي الناعمة في لوحة Codes Subtils وMat Taupe هو بني حاد معتّق يمنح ألوان اللوحة بعضًا من العمق والدراما.

الأظافر

طلاء الأظافر هو تعبير فذ عن شخصيتك يتجلّى بوضوح كامل على يديك. وقد أتاحت إعادة صياغة ألوان شانيل CHANEL الرمزية الأساسية الفرصة للوشيا بيكا في ابتكار ألوان كلها جاذبية: من طلاء الأظافر ذي التأثير طويل الأمد LE VERNIS Longue Tenue Rouge Red وهو نسخة عصرية من اللون الأحمر إلى LE VERNIS Longue Tenue Blanc White وهو أبيض شفاف ولامع كالحليب، وصولًا إلى LE VERNIS Longue Tenue Beige Beige وهو أجمل درجة من لون البشرة المائل إلى الوردي.

ولكن ابتكارات لوشيا بيكا لم تقف عند هذا الحدّ، إذ أنّها تخبّئ في جعبتها مستحضر فريد: LE TOP COAT Black Metamorphosis، وهو مستحضر "أسود محوّل". فهو توب كوت معزّز للون طلاء الأظافر تمامًا كملمّع أظافر أسود داكن شفاف، يضفي العمق والجاذبية عند وضعه فوق لون آخر. ويتماشى بشكل رائع مع .LE VERNIS Longue Tenue Rouge Red

"أحببت فكرة التوب كوت مع طلاء الأظافر وقدرته على تحويل اللون؛ فهو الخطوة الطبيعية التي تلي مفهوم الطبقات الذي عملت عليه مسبقًا، لكنه هذه المرة كان طلاء أظافر" لوشيا بيكا

مع تأثيراته الجديدة وطريقة تطبيقه، يحتفي LE TOP COAT بطبيعة مجموعة كوكو كود التي يمكن تكييفها لتتناسب مع ذوق كل امرأة.