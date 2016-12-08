مرتضى منصور: الحساب بالخصومات وهناك لاعبون لا يستحقون تمثيل الزمالك

كتب أحمد توفيق

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن لاعبى فريقه سيتعرضون لعقوبات مشددة بعد العودة من أسوان عقب انتهاء مباراة الفريقين ضمن الأسبوع الـ 14 للدورى .

قال مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى كريم حسن شحاتة إنه قرر إيقاف مستحقات كافة اللاعبين حتى نهاية الموسم أو تصدر الدورى، وكذلك الجهاز الفنى لأنه يجب وجود حساب فى حالة الخطأ، موضحاً أن الحساب داخل الزمالك سيكون بخصم الأموال وليس الإيقاف .

وأكد مرتضى منصور أن الزمالك تعادل في الموسم الماضي أمام أسوان في نفس الملعب بعد أن لعب أصحاب الأرض بروح، موضحاً أن أسوان خاض المباراة بروح وكان لديه رغبة في الخروج بهدف من المباراة وإحراز نقطة بينما كان لاعبو الزمالك في حالة تكاسل غريبة في اللقاء واستهتار بفريق أسوان.

وشدد مرتضى منصور على قناعته الكاملة بأن الجهاز الفنى بقيادة محمد حلمى أدى ما عليه، خاصة أن الزمالك وصل لمناطق الخطورة لدى أسوان أكثر من مرة لكن رعونة اللاعبين فى إنهاء الهجمات أدى لضياع أكثر من هدف محقق .

كما أكد مرتضى منصور على وجود لاعبين فى صفوف الزمالك لا يصلحون لتمثيل القلعة البيضاء وهى الأمور التى سيتم حسمها فى الميركاتو الشتوى رافضا تحديد أسماء هؤلاء اللاعبين .