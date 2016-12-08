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الزمالك يهدد بعدم إرسال لاعبيه للمنتخب بسبب الحجز على الأرصدة

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الزمالك يهدد بعدم إرسال لاعبيه للمنتخب بسبب الحجز على الأرصدة الزمالك يهدد بعدم إرسال لاعبيه للمنتخب بسبب الحجز على الأرصدة

>كتب أحمد توفيق

هدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدم إرسال لاعبى القلعة البيضاء للمنتخب الوطنى خلال الفترة القادمة حال استمرار الحجز على أرصدة النادى بالبنوك .

قال مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى كريم حسن شحاتة إن الوضع الحالى إذا استمر ولم يجد دعما من الدولة سيمنع اللاعبين من الذهاب للمنتخب الوطنى الذى يعتمد على تسعة لاعبين من الزمالك، موضحاً أن حسابات النادي في البنك تتضمن مستحقات اللاعبين الأجانب الذين اشتكوا النادى بالفيفا، ولكن الحجز من جانب ممدوح عباس والضرائب سبب الأزمة وعدم القدرة على إرسال المستحقات وإنهاء أزمة خصم النقاط.

كما أكد رئيس الزمالك عدم وجود مساندة من أى رجل أعمال زمالكاوي لدعم النادي خلال الفترة الحالية، موضحاً  أن رجال الأعمال في الزمالك يتواجدون على الفيس بوك فقط ولكن عند الاحتياج إليهم لا نجد منهم أحدا .


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