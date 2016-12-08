بالفيديو ...مدرب حراس الإسماعيلي يؤكد أن عواد من أفضل حراس المرمى و يطالب الجمهور بالصبر للعام القادم

نورهان فايد

في إطار طغتيتها الإعلامية لأحداث الدوري المصري الممتاز إلتقت شبكة عيون الإخبارية بالكابتن "سعفان الصغير " مدرب حراس المرمى بنادي الإسماعيلي .

قال سعفان فى تصرح خاص لـ "شبكة عيون الإخبارية" ليس هناك خوف علي مستقبل نادي الإسماعيلي في حراسة المرمي .. ( محمد صبحي ، محمد عوّاد ، محمد مجدي ) .

وبدء عوّاد الدوري مع الفريق الإسماعيلي و طموحات عوّاد ليست داخل مصر فقط بل طموحه الإحتراف .



حيث أضاف أن الإسماعيلي في حالة الخسارة والمكسب عوّاد يكون متألقا و يخرج و هو نجم المباراة و يعتبر عواد من أفضل حراس المرمى في مصر .

كما قال أن إختيار المنتخب لعواد ليس قرار بيده لكنه قرار كابتن " أحمد ناجي " المدير الفني لحراس المرمي لمنتخب مصر .



وذكر أن الطريقة السحرية التي يظهر بها حراس المرمي في الإسماعيلي هي أن المجهود المبذول مع الحارس الموهوب أقل بكثير من المجهود مع الحارس المصنوع .

وأكد سعفان أن علاقته بالكابتن أحمد ناجي علاقة أخوية لكن الإختيارات لحراس المرمي ليس فيها صداقة إنما تبنى على الكفاءة و الجهوزية .

كما قال "سعفان الصغير" : أطالب جمهور الإسماعيلي أن يتحملنا كجهاز فني و إدارة لأننا لم نحقق له ما يرغب به هذا العام لكن الذين يعرفون كرة القدم بشكل حقيقي من جمهور الإسماعيلي يدركون أن لدينا عدة مشاكل في الفريق ومنها وجود خلل في بعض المراكز (خط الضهر ، الفرود ) وسنعمل علي إصلاح هذا الخلل ونريد منهم أن يحاسبونا من العام القادم وليس من هذا العام .

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads