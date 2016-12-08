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بالصور.. الأمن يحاول إخراج الجماهير من مدرجات أسوان خلال لقاء الزمالك

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>أسوان – عبد الله صلاح

بدأت الأجهزة الأمنية داخل أسوان، فى محاولة إخراج الجماهير من المدرجات بعد أن تسببت فى تأخير انطلاق الشوط الثانى لمباراة "أسوان والزمالك".

تأخر انطلاق الشوط الثانى فى مباراة الزمالك وأسوان لمدة 3 دقائق بسبب الاعتراض على التواجد الجماهيرى فى اللقاء المقام حاليا باستاد أسوان ضمن الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى الممتاز.

وكانت الجماهير المتزايدة دخلت فى وصلة تشجيع لفريق أسوان، بالطبول وأعلام نادى أسوان والهتافات المتواصلة.

 

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 جماهير أسوان فى مباراة الزمالك

 

 

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 التحفظ على أدوات التشجيع فى مباراة أسوان والزمالك

 

 

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 أفراد الأمن تحاول إخارج الجماهير من الإستاد

 

 

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 جانب من الجماهير

 

 

 

 


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