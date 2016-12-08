نجمات مهرجان دبي السينمائي في اطلالات متنوعة

أقيم مساء أمس حفل افتتاح مهرجان دبي السينمائي في دورته الثالثة عشرة. وقد حضر الحفل عدد كبير من النجوم العالميين، الذين اختاروا إطلالات فاخرة لتناسب هذا الحدث. وبالنسبة للنجمات العربيات والعالميات، فقد سرن على سجادة الحفل الحمراء في فساتين متنوّعة لناحية تصاميمها. وبعض هذه الفساتين بدا غاية في الروعة، وبعضها الآخر كان مخيباً للآمال بشكل كبير. كاميرا مجلة "سيدتي" كانت هناك، كونها كانت المجلة العربية الوحيدة الراعية للمهرجان، وقد رصدت لكم مختلف إطلالات النجمات، وإليكم التفاصيل.

من أجمل إطلالات الحفل كانت النجمة المصرية "نيللي كريم" التي اختارت فستاناً مكشوف الأكتاف باللون الأسود بقصة ذيل السمكة، وقد نسقته مع أكسسوارت باللون الأسود أيضاً. وكذلك فقد تألقت النجمة "نسرين طافش" في فستان مميز من الترتر الفضي، وقد نسقته مع أكسسوارت باللون الفضي، لكنها لم توفق في اختيار الحذاء.

وقد بدت إطلالة النجمة التركية "توبا بويكستون" ناعمة وغاية في الأناقة، حيث اختارت تنورة ماكسي برّاقة نسقتها مع قميص من الحرير الأبيض. وأحببنا أيضاً إطلالة نجمة بوليوود "فاني كابوور" Vaani Kapoor وقد اختارت فستاناً باللون الأخضرالداكن من تصميم "آشي استوديو" Ashi studio ولعل هذه الإطلالة كانت المفضلة بالنسبة لنا.

وفي المقابل كان هناك اطلالات غير موفقة اعتمدتها النجمات، ومنها اطلالة المغنية "قمر" والتي اختارت تصميماً غريباً باللون الأسود هو عبارة عن فستان جلد قصير، ولم تتناسب هذه الاطلالة أبداً مع الحدث. كذلك بدت إطلالة الممثلة المصرية "بشرى"التي جاءت قديمة وغير معاصرة، حتى تسريحة شعرها لم تكن موفقة. وأيضاً فقد بدت إطلالات نجمات مصر المخضرمات مثل يسرا، وإلهام شاهين، وهالة سرحان مبالغاً فيها ومُبهرجة نوعاً ما.

شاهدي بالصور جميع إطلالات النجمات العربيات والعالميات في مهرجان دبي السينمائى، وساعدينا على اختيار النجمة الأكثر والأقل أناقة على السجادة الحمراء.