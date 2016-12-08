أناقة الرجل الشتوية تبدأ بالمعطف الكلاسيكي!

عناصر كثيرة تحدّد أناقة الرجل وتؤثر فيها. وطبعاً، وكما أنّ لكل مناسبة متطلّباتها الخاصّة من الملابس والاكسسوارت، كذلك هو الأمر بالنسبة للفصول. وبما أننا مقبلون على فصل الشتاء، فالمعطف الكلاسيكيّ يُشكّل القطعة الأساسية في خزانة الرجل؛ وأناقته الشتوية تبدأ به.

وقد شاهدنا هذا الموسم أجمل تصميمات المعاطف الرجالية على منصّات عروض الأزياء، وكلّ دار قدّمت هذه المعاطف بأشكال وألوان وأقمشة مختلفة، فشاهدنا لدى دار "ديور هوم" Dior Homme المعطف الجلديّ ذا اللون الأحمر الداكن، ولدى دار "الكسندر مكوين" Alexander McQueen شاهدنا المعطف باللون البيج المزيّن بالفراشات، فيما دار "بالمان" Balmain قدّم المعطف بقماش الجوخ واللون الكحليّ الداكن، وهكذا.

أيّ المعاطف الشتوية عليك أن تختار هذا الموسم؟

إذا لم يتوفّر لديك المعطف الأسود الكلاسيكي، فعليك إذاً بالمسارعة إلى اقتناء واحد من مجموعات الشتاء. أمّا إذا كان الأسود موجوداً لديك، فبإمكانك أن تختار اللون البيج أو الرمادي على معطف ثانٍ، وأنصحك بتجربة قماش الجلد هذا الموسم لأنه من الأكثر رواجاً.

مجموعة رائعة ومميزة من أجمل المعاطف الشتوية من أحدث تصميمات دور الأزياء العالمية جمعناها لك اليوم لتختار منها المعطف الشتوي الذي يكمل أناقتك بأفضل طريقة في هذا الموسم.