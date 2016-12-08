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الصين تدين استهداف مستشفى عسكري روسي في مدينة حلب السورية

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الصين تدين استهداف مستشفى عسكري روسي في مدينة حلب السورية الصين تدين استهداف مستشفى عسكري روسي في مدينة حلب السورية

حلب – أرشيفية

أدانت الصين، اليوم الخميس، القصف الذى استهدف مستشفى عسكرى روسى متنقل فى مدينة حلب السورية، يوم الاثنين الماضى، والذى أسفر عن مقتل اثنين من الطاقم الطبى العامل به وترك ثالث يعانى من إصابات بالغة.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ- فى تصريح اليوم الخميس- عن أمله فى أن تقوم الأطراف المعنية بالتعاون لتخفيف التوتر والوضع الإنسانى فى سوريا.
> وأكد إدانة الصين ومعارضتها لأى هجوم يستهدف السكان المدنيين الموجودين فى مناطق النزاع.

جدير بالذكر أن الصين كانت دافعت، أمس الأربعاء، عن قرارها باستخدام حق الفيتو ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولى يدعو إلى هدنة إنسانية لمدة 7 أيام فى مدينة حلب، مؤكدة أن تحركها هذا يتوافق مع موقفها الثابت بشأن القضية السورية وإيمانها بضرورة حل القضية السورية من خلال الوسائل السياسية وإعطاء الشعب السورى حرية تحديد مصير ومستقبل بلاده بنفسه.

أ ش أ 

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