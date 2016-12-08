أخبار عاجلة

الشيخ رمضان عبد المعز: المصريين لا تهزمهم المحن والمصائب -
التموين تطرح السمك بمختلف أنواعه بأسعار مخفضة اليوم.. البلطي يبدأ من 6 جنيهات.. تعرف علي منافذ البيع -
«أنجب من آمال ماهر وأنكرت جنات زواجها منه».. نساء في حياة «شهريار الفنانات» -
الشيخ خالد الجندي: المتطاولين على شيخ الأزهر عندهم سوء أدب -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر قوة مصر الناعمة لغزو العالم -
صلاح عيسى: الهيئات الإعلامية بلا قيمة إذا لم يتم إقرار قانون التنظيم المؤسسي -
رئيس "النواب": مصر ستتعقب الدول الداعمة للإرهاب -
الداخلية تشكل غرفة عمليات لتحليل "تكتيك" العمليات الإرهابية -
الأمن يداهم 150 مزرعة بالدلتا ويقبض على 6 إرهابيين تدربوا في سيناء -
حكايات الوجع يرويها مصابو وأهالي شهداء المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الجيش الليبي يشن غارات على قاعدة الجفر التابعة للقاعدة جنوب البلاد

Google+ Print
الجيش الليبي يشن غارات على قاعدة الجفر التابعة للقاعدة جنوب البلاد الجيش الليبي يشن غارات على قاعدة الجفر التابعة للقاعدة جنوب البلاد

الجيش الليبي_أرشيفية

أفادت مصادر ليبية اليوم الخميس بأن طائرات الجيش الوطنى الليبى شنت غارات مكثفة على قاعدة الجفرة العسكرية جنوبى البلاد، التى يسيطر عليها مسلحو تنظيم القاعدة.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن المصادر قولها “إن هذه الغارات تأتى بعد يوم من قصف الجيش الوطنى الليبى أرتالا عسكرية للميليشيات تقدمت انطلاقا من قاعدة الجفرة نحو الهلال النفطى، عبر الطريق الرئيسى من جهة سرت، وأيضا عبر عقل مبروك “.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطنى العميد أحمد المسمارى عرض أمس صورا تظهر بعض حطام مركبات الميليشيات التى تم تدميرها، فى عملية عسكرية لصد تقدمها باتجاه الهلال النفطى.

وأشار إلى أن مجموعة أخرى من المهاجمين حاولت الوصول إلى الهلال النفطى، إلا أن القوات البرية اشتبكت معها وصدت الهجوم، موضحا أن الجيش الليبى اعتقل عددا من المهاجمين.

أ ش أ 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017