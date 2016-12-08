الجيش الليبي يشن غارات على قاعدة الجفر التابعة للقاعدة جنوب البلاد

أفادت مصادر ليبية اليوم الخميس بأن طائرات الجيش الوطنى الليبى شنت غارات مكثفة على قاعدة الجفرة العسكرية جنوبى البلاد، التى يسيطر عليها مسلحو تنظيم القاعدة.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المصادر قولها “إن هذه الغارات تأتى بعد يوم من قصف الجيش الوطنى الليبى أرتالا عسكرية للميليشيات تقدمت انطلاقا من قاعدة الجفرة نحو الهلال النفطى، عبر الطريق الرئيسى من جهة سرت، وأيضا عبر عقل مبروك “.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطنى العميد أحمد المسمارى عرض أمس صورا تظهر بعض حطام مركبات الميليشيات التى تم تدميرها، فى عملية عسكرية لصد تقدمها باتجاه الهلال النفطى.

وأشار إلى أن مجموعة أخرى من المهاجمين حاولت الوصول إلى الهلال النفطى، إلا أن القوات البرية اشتبكت معها وصدت الهجوم، موضحا أن الجيش الليبى اعتقل عددا من المهاجمين.

أ ش أ