الخارجية الأمريكية تؤكد:” ليس هناك أي حل عسكري للصراع في سوريا”

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، أن بلاده على اتصال مع المعارضة المعتدلة في حلب، وأنها تقدم لها النصح والمشورة دون أن تأمرها بالخروج من المدينة.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية، اليوم الخميس، عن تونر قوله – خلال لقائه الدوري بوسائل الإعلام – أنه ليس هناك أي حل عسكري للصراع في سوريا.

وأوضح المتحدث قائلًا: حتى لو تمكن النظام السوري بمساعدة روسيا من استعادة حلب، فهذا لا يعني أن الصراع سيتوقف، وباعتقادنا فإن المعارضة لن تلقي سلاحها ولكنها ستستمر في القتال، وهذا سيؤدي إلى تصاعد حدة الصراع ليس في حلب بالضرورة وإنما في أماكن أخرى من سوريا.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قد قال في وقت سابق اليوم، إن موسكو على وشك التوصل مع واشنطن إلى تفاهم بخصوص حلب.