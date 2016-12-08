«الخارجية» تحتفل بمرور بمرور 25 عامًا علي تعاونها مع المنظمة الدولية للهجرة

احتفلت وزارة الخارجية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، بمرور 25 عاماً على بدء التعاون بين مصر والمنظمة في عام 1990 الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمهاجر في 18 ديسمبر، وذلك بمشاركة العديد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة .

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، إن السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الأطراف والأمن الدولي استعرض خلال الاحتفالية أوجه التعاون بين مصر والمنظمة الدولية الذي يأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة المصرية لربط الهجرة بالتنمية المستدامة من خلال مشروعات ومبادرات تعكس الرؤية المصرية الشاملة لمعالجة هذا الملف .

> وأشار بدر إلى أن الاحتفال يأتي بعد أشهر قليلة من انعقاد قمة الأمم المتحدة حول التدفقات الكبيرة للاجئين والمهاجرين وإطلاق المفاوضات حول الميثاق الدولي الجديد للهجرة ، وكذلك في ضوء الزخم الذي لعبت مصر دوراً هاماً في ترسيخه على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تفعيل الأطر الإقليمية مثل عملية الخرطوم ومبادرة الاتحاد الأفريقي لمكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى الاستعداد لعقد القمة الثانية الأفريقية – الأوروبية للهجرة في فاليتا في شهر فبراير 2017 ، منوهاً إلى الدور الهام الذي تلعبه مصر في العمل على صياغة موقف أفريقي فيما يتعلق بالموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.

وعرض مساعد وزير الخارجية كذلك لرؤية مصر الإستراتيجية في التعامل مع التحديات التي تفرضها المستجدات المتعلقة بملف الهجرة في المنطقة، وما يستتبعه ذلك من تبنى مبادرات مبتكرة وبناء جسور من الشراكة والتعاون والتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين ، مشيراً إلى إطلاق مصر للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعد ثمرة للمشاورات التي جرب بين كافة الجهات الوطنية، وإلى إصدار القانون الجديد المجرم لتهريب المهاجرين الذي يعد من القوانين السباقة في هذا المجال.

يذكر أن، مصر تستضيف المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يسهم في تقديم الدعم في مجالات السياسة والدعم الفني والإداري لمكاتب المنظمة في بلدان الشرق الأوسط.