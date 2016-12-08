نشرة ONA| هند جاد تقدم “عين على البرلمان”.. وقف برنامج “البداية” بماسبيرو..هشام عباس ضيف نجوم FM

إعداد – إنجي لطفي

> تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

> تعاقدت الحياة مع الإعلامية هند جاد على تقديم برنامج” عين على البرلمان” على شاشة الحياة2..للمزيد



> قالت نهلة عبد العزيز رئيس القناة الثانية، في تصريح خاص لوكالة ONA، إنه تم إيقاف برنامج ” البداية” نهائيًا وليس بشكل مؤقت مضيفة أنه تم تحويل كافة فريق العمل إلى التحقيق..للمزيد

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> أكدت مصادر لONA، على إحالة مجدي لاشين رئيس التلفزيون المصري، فريق عمل برنامج” البداية” على القناة الثانية على شاشة التلفزيون المصري، بسبب إذاعة خبر خاطئ ، صباح اليوم ، عن وفاة الفنانة كريمة مختار ..للمزيد

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> تستضيف المذيعة هند رضا، فى برنامجها “محطة النجوم”، على إذاعة “نجوم FM “، اليوم الخميس، الفنان هشام عباس، وذلك فى الساعة الثامنة مساء، ليكشف لأول مرة عن تفاصيل ألبومه الجديد وموعد طرحه فى سوق الكاسيت..للمزيد

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> يحل المطرب الشاب، ماهر زين، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، فى حلقة غد الجمعة، من برنامج “معكم منى الشاذلي”، يتحدث فيها عن أحدث ألبوماته ورحلته في عالم الغناء، وتميزه فى أداء العديد من الأغاني الدينية..للمزيد

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> أطلق الإعلامي أحمد يونس من خلال برنامجه ” كلام معلمين ” المذاع على الراديو 9090 ، محطة سعادة جديدة لزيارة عدد من دور الأيتام الخاصة بالأطفال من متحدي الإعاقة للاحتفال معهم بالمولد النبوي الشريف وتوزيع حلوى المولد عليهم..للمزيد

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> يستضيف الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج” قصر الكلام”، على شاشة النهارONE،ا لليلة، أبطال فيلم “البر الثاني”..للمزيد

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