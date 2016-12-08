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ضبط 380 جركن بنزين ودجاج وأرز مجهولة المصدر بالإسكندرية

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ضبط 380 جركن بنزين ودجاج وأرز مجهولة المصدر بالإسكندرية ضبط 380 جركن بنزين ودجاج وأرز مجهولة المصدر بالإسكندرية

شنت مديرية بالإسكندرية حملة تموينية وذلك بناء على تعليمات مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة وتحت إشراف عبد العزيز فتوح مدير عام الإدارة حيث أسفرت الجهود الرقابية عن ضبط 380 جركن بنزين سعة 4 لترات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات تثبت مشروعية حيازتها .

 

كما تم ضبط مجزر دواجن يقوم صاحبه بتعبئة الدواجن وبه ثلاجة لحفظها يعمل بدون ترخيص تم التحفظ على 120 طبق دواجن مجزاة زنة كيلو وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

 

 كما تم ضبط 73 علبة أقلام رصاص مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات تثبت مشروعية حيازتها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابات المختصة.

 

كما تم ضبط عدد 15 جوال أرز مستورد مجهول المصدر تم التحفظ عليهم وتحرير المحضر اللازم وتم سحب عينات لإرسالها للمعامل للتحليل لإثبات صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

 

 

 

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