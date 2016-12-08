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بالفيديو..”القرموطي” بالعروسة والحصان على الهواء

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بالفيديو..”القرموطي” بالعروسة والحصان على الهواء بالفيديو..”القرموطي” بالعروسة والحصان على الهواء

ظهر الإعلامي جابر القرموطي فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي” على قناة العاصمة 2 بديكور خاص لمحل حلوى بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما ظهر بفرشة خاصة عرض عليها حلاوة المولد وتم الاستعانة بخيمة المولد وكهرباء خاصة بالمحل كما حمل “القرموطي” عروسة المولد والحصان .

كما “عرض القرموطي فى محله حلاوة المولد و العروسة والحصان والفولية والسمسمية والحمصية وغيرها من الحلويات.

وقال جابر القرموطي: الحلويات اختلفت عن زمان كان أخر طموح لينا ناكل حمصية دالوقتى بقى فيه فرولية، وحاجات تانية خالص، وقال “القرموطي” نحن نرفض مقاطعة حلوى المولد واللى عايز يشترى حاجة على قده عشان نساعد الغلابة اللى بتبيع “ولا تقاطعوا حلاوة المولد” .

وقام “القرموطي” ببيع الحلوى على الهواء لعدد من العاملين بالقناة الذين فاصلوه فى السعر، فيما طالب المصريين باغتنام الاحتفالات والتقرب للأهل والاصدقاء والتسامح بيننا البعض لانها فرص عظيمة يغفر الله فيها لمن يسامح ويغفر لأخيه وقال لست واعظ ولكن أتعامل على الأمور ببساطة “ولمة العيلة حلوة وتستحق”.

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