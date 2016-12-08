«مصر» ترحب بجهود رئيس تنزانيا الأسبق لاستئناف الحوار الوطني البوروندي

رحبت مصر بالجهود الرامية لاستئناف الحوار الوطني البوروندي، والزيارة الحالية للرئيس التنزاني الأسبق بنجامين مكابا ميسر الحوار الوطني البوروندي إلى بوجمبورا، وما أعلنه عن وضع خارطة طريق للحوار الوطني البوروندي بهدف التوصل إلى اتفاق شامل في البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، على دعم مصر للجهود الإقليمية والأفريقية والدولية الرامية للتسوية السياسية للأوضاع في بوروندي، خاصة الجهود التي يقوم بها ميسر الحوار الوطني الرئيس مكابا ووسيط الحوار الرئيس الأوغندي موسيفيني في إطار تجمع دول شرق أفريقيا.

جاء ذلك في ضوء الإهتمام المصري بتعزيز السلم والأمن في القارة الأفريقية، وتحقيق الاستقرار والتنمية في مختلف دول القارة، وفي إطار العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والبوروندي.