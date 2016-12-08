«مصر» تسلم مساعدات لمتضرري زلزال منطقة كاجيرا في «تنزانيا»

أكد السفير ياسر الشواف، سفير مصر في تنزانيا، أن السلطات التنزانية ممثلة في مكتب رئيس الوزراء التنزاني، تسلمت يوم 8 ديسمبر الجاري المساعدات المصرية، التي وافق وزير الخارجية سامح شكري على إرسالها إلى تنزانيا، وذلك لمساعدة متضرري الزلزال الذي ضرب منطقة كاجيرا بشمال تنزانيا.

وأضاف سفير مصر في تنزانيا، أن المسئولين التنزانيين بمكتب رئيس الوزراء وكبار المسئولين بوزارة الخارجية التنزانية قد أبدوا ترحيبًا كبيرًا بمجرد وصول المساعدات المصرية إلى مدينة دار السلام، حيث أثنوا على تضامن مصر ووقوفها بشكل ملموس وواضح مع شقيقتها تنزانيا في الأوقات الصعبة.

> يذكر أن، المساعدات المصرية قد تجاوزت أربعة أطنان ونصف الطن “4.5 طن”، ومقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية ووزارة التضامن الإجتماعي والهلال الأحمر المصري، حيث تضمنت العديد من المواد الطبية والأجهزة الطبية الأولية، فضلا عن الخيام لإيواء من تضررت منازلهم. وقد بلغت تكلفة تلك المساعدات 70 ألف دولار أمريكي بخلاف تكاليف شحنها جوا من القاهرة إلى دار السلام