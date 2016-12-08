غدًا..انقطاع المياه عن مدينة طنطا لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الغربية، أنه سيتم قطع المياه لمدة 12 ساعة عن مدينة طنطا، بداية من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة، وحتى الساعة العاشرة من صباح بعد غد السبت، للقيام بأعمال تجديد جزء من الخط الرئيسي لمحطة المياه.

وأفاد البيان الصادر من ديوان عام محافظة الغربية، اليوم الخميس، أن أعمال التجديد ستشمل جزء من الخط الرئيسي لمحطة مياه الملاحية “قطر 1400 ملم”، فيما طالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع.

من جهته، أكد محافظ الغربية أحمد صقر، أنه سيتم توفير سيارة لنقل المياه للمناطق التي ستشهد انقطاع في المياه خلال تلك الفترة.