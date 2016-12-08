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بالصور.. الزمالك يتعادل مع أسوان سلبيا بعد 75 دقيقة

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بالصور.. الزمالك يتعادل مع أسوان سلبيا بعد 75 دقيقة بالصور.. الزمالك يتعادل مع أسوان سلبيا بعد 75 دقيقة

>كتب أحمد توفيق

لا يزال التعادل السلبى يسيطر على نتيجة مباراة الزمالك وأسوان المقامة حاليًا باستاد أسوان ضمن الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى الممتاز بعد مرور 75 دقيقة من اللقاء .

بدأ الزمالك الشوط الثانى بإجراء محمد حلمى تغييرين فى صفوف الزمالك بنزول النيجيرى ستانلى بدلا من أحمد رفعت و صلاح ريكو بدلا من محمود دونجا .

وفى الدقيقة 46 يسدد أيمن حفنى كرة قوية تجاه مرمى أسوان لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لرضا السيد .

فى الدقيقة 52 يقود شيكابالا هجمة خطيرة للزمالك من الجبهة اليمنى ويتوغل فى دفاع أسوان ثم يمرر الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها ستانلى لكن يتدخل معاذ الحناوى ويخرج الكرة لركنية .

فى الدقيقة 54 يمرر شيكابالا كرة سحرية داخل منطقة الجزاء لباسم مرسى لكن يسددها الأخير بعيدة تماما عن المرمى ليضيع هدف محقق للزمالك .

فى الدقيقة 60 يطلق ستانلى كرة قوية تصطدم بالقائم الأيمن لمرمى أسوان .

وينشط أداء الزمالك من الناحية الهجومية مع تألق الثنائى شيكابالا و ستانلى فى الضغط على دفاع أسوان .

فى الدقيقة 65 يجرى أسوان تغييره الأول بخروج محمد فوزى ونزول أحمد عفيفى وبعدها بدقيقة واحدة يجرى محمد عامر التغيير الثانى لأصحاب الأرض بنزول عمر بسام بدلاً من جيروم ويا .

 

فى الدقيقة 67 يطلق شيكابالا تسديدة صاروخية لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لأسوان .

فى الدقيقة 75 يجرى الزمالك التغيير الثالث والأخير بنزول أحمد جعفر بدلا من حسنى فتحى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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