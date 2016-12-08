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شيخ الأزهر: المجتمع المصرى نسيج واحد والإسلام يعمل لمصلحة الإنسان

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شيخ الأزهر: المجتمع المصرى نسيج واحد والإسلام يعمل لمصلحة الإنسان شيخ الأزهر: المجتمع المصرى نسيج واحد والإسلام يعمل لمصلحة الإنسان

>كتب لؤى على

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مجموعة الإصلاحيين والمحافظين بالبرلمان الأوروبى، خلال زيارته القاهرة.

وأكد الإمام الأكبر أنه لا يمكن محاكمة الأديان بأفعال قلة من المنتسبين إليها، وأن الأزهر يعمل على ترسيخ العلاقة بين المسلمين والمسيحيين فى الذين عاشوا طوال أربعة عشر قرنا فى أمن وسلام، موضحًا أن المجتمع المصرى نسيج واحد، وأن بيت العائلة المصرية يمثل نموذجًا مصريًّا ناجحًا يجتمع تحت مظلته علماء وقساوسة لإرساء مبدأ المواطنة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصري، مشددًا على أن الإسلام لا يجيز بأى حال من الأحوال التعدى على دور عبادة أى دين من الأديان.

وأضاف أن الإسلام يعمل من أجل كل ما فيه مصلحة الإنسان التى هى مقدمة على كل المصالح والمنافع الأخرى، ويربط تصرفات الإنسان بالأخلاق التى هى المظلة الكبرى لكل القوانين والتشريعات، مؤكدا أن الإسلام يحترم جميع الثقافات والحضارات دون أن تتسلط على ثقافة أو حضارة أخرى.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد البرلمانى الأوروبى عن تقديرهم للأزهر الشريف، مؤكدين أن زيارتهم اليوم إلى مشيخة الأزهر إنما هو لمناقشة القضايا التى تعمل على رفاهية شعوبنا.


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