تسريب صوتى لمعارض سورى بارز يتهم السعودية بتدمير سوريا

كتب - أحمد جمعة

تداول نشطاء سوريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تسريبا صوتيا منسوبًا للمعارض السورى المعروف، عضو الائتلاف المعارض المدعوم من تركيا، ميشيل كيلو، شن فيه هجوما شرسا على السعودية ودورها فى خطط إنهاء وتدمير سوريا، على حد قوله.

وأكد المعارض السورى البارز، أن لديه تخوفات خطيرة على الثورة السورية مبنية على احتمالات، مشيرا إلى أن هناك وقائع على الأرض قد تحول هذه المخاوف إلى واقع.

وكشف المعارض السورى، عن لقاء له مع أحد القادة البارزين فى المملكة العربية السعودية، والذى أكد له أن الرياض ستطلق الصواريخ على قصر بشار الأسد فى الشام، مضيفا "قلت لهم كرمال الله لا تقصفون لا من عندكم ولا من عند غيركم.. إذا نحن فى حاجة لمصارى اعتبروها دين على سوريا المقبلة وإذا نحن بحاجة سلاح خذوا حقه وأعطونا ما نريده ودعونا نعمل".

واتهم "كيلو"، والذى هو عضو الهيئة السياسية فى الائتلاف الوطنى السورى المعارض، السعودية بتدمير سوريا، والسعى نحو الفوضى به، مضيفا "ما عندهم بديل مقبول، فلا الديمقراطية تناسبهم ولا الحكم الإسلامى يناسبهم" على حد تعبيره.