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التعادل السلبى مستمر بين الزمالك وأسوان بعد 60 دقيقة

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التعادل السلبى مستمر بين الزمالك وأسوان بعد 60 دقيقة التعادل السلبى مستمر بين الزمالك وأسوان بعد 60 دقيقة

>كتب أحمد توفيق

لا يزال التعادل السلبى يسيطر على نتيجة مباراة الزمالك وأسوان المقامة حاليًا باستاد أسوان ضمن الأسبوع الـ 14 لمسابقة الدورى الممتاز بعد مرور 60 دقيقة من اللقاء .

 

بدأ الزمالك الشوط الثانى بإجراء محمد حلمى تغييرين فى صفوف الزمالك بنزول النيجيرى ستانلى بدلا من أحمد رفعت و صلاح ريكو بدلا من محمود دونجا .

 

وفى الدقيقة 46 يسدد أيمن حفنى كرة قوية تجاه مرمى أسوان لكنها تمر بجوار القائم الأيمن لرضا السيد.

 

فى الدقيقة 52 يقود شيكابالا هجمة خطيرة للزمالك من الجبهة اليمنى ويتوغل فى دفاع أسوان ثم يمرر الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها ستانلى لكن يتدخل معاذ الحناوى ويخرج الكرة لركنية.

 

فى الدقيقة 54 يمرر شيكابالا كرة سحرية داخل منطقة الجزاء لباسم مرسى لكن يسددها الأخير بعيدة تماما عن المرمى ليضيع هدف محقق للزمالك .

 

فى الدقيقة 60 يطلق ستانلى كرة قوية تصطدم بالقائم الأيمن لمرمى أسوان .


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