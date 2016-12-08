نهلة عبد العزيز لـ «ONA»: وقف برنامج «البداية» نهائيًا

كتبت – إنجي لطفي

قالت نهلة عبد العزيز رئيس القناة الثانية، في تصريح خاص لوكالة ONA، إنه تم إيقاف برنامج ” البداية” نهائيًا وليس بشكل مؤقت مضيفة أنه تم تحويل كافة فريق العمل إلى التحقيق.

وأضافت عبد العزيز لـONA، أن القناة الثانية أذاعت اعتذارًا رسميًا عن إذاعة الخبر الخاطئ بشأن وفاة الفنانة كريمة مختار، موضحة أن مداخلة جاءت من المخرج هشام السنباطي رئيس المسرح التجريبي، قال فيها للبرنامج خلال مداخلة أنه يسرع في طريقه لحضور الجنازة، الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة نافية أن تكون القناة الثانية أذاعت هذا الخبر الخاطئ من تلقاء نفسها.