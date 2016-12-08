يوم مع عازفي الـ «درامز» بمسرح «الأنشطة الطلابية» بالعجوزة 23 ديسمبر المقبل

يحتفل دارسي الـ «درامز» بكلية التربية الموسيقية، قسم الإشعاع الموسيقي، يوم الجمعة 23 من الشهر الجارى، ختام دورة أكتوبر-ديسمبر2016 للفنون الموسيقية، علي مسرح المركز الرئيسي للأنشطة الطلابية والتربوية بالعجوزة.

ويشارك أكثر من ١٠٠ عازف علي الـ «درامز»، وسيعزف الدارسين بعض الأغاني الأجنبية لفنانين عالميين مثل، “شاكيرا، ومايكل چاكسون، وريكي مارتن”، بجانب أغاني لفنانين مصريين مثل، “رامي جمال، وأحمد سعد، ومسار اجباري”.

وتقام الدورة، تحت إشراف وتدريب الدكتور ألفريد بركات، وبرعاية الدكتورعاطف عبدالحميد عميد الكلية، والدكتور خيري عامر وكيل الكلية، والدكتور محمد عارف رئيس قسم الإشعاع الموسيقي، والدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس المركز الثقافي بدار الأوبرا المصرية، والدكتورعبدالوهاب السيد، المشرف الفني لمركز تنمية المواهب.