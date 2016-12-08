أخبار الأردن اليوم.. الأردن لن تدعو سوريا للقمة العربية مارس المقبل

كتبت آمال رسلان

ركزت أخبار الأردن اليوم على تأكيد المتحدث الرسمى باسم الحكومة محمد المومنى، اليوم الخميس، إن بلاده ملتزمة بقرار جامعة الدول العربية بتجميد عضوية سورية فى الجامعة، والتزاماً بالقرار، لن تتم دعوة سورية للمشاركة فى القمة العربية، التى يستضيفها الأردن والمقرر انعقادها فى 29 مارس المقبل.

وأشارت أخبار الأردن اليوم إلى وصف المومنى خلال مؤتمر صحافى عقده فى دار رئاسة الوزراء، ما تتعرض له مدينة حلب، "جريمة على جبين الإنسانية، هذا القتل لمئات الآلاف يجعلنا أمام حقيقة دامغة، بضرورة إنهاء الأزمة السورية"، مكرراً موقف بلاده بضرورة التوصل إلى حل سياسى للأزمة.

ورداً على تقارير تحدثت عن وجود محادثات ثلاثية أردنية-سورية-إسرائيلية لضمان أمن الحدود الأردنية فى الشمال الغربى، نفى المومنى وجود محادثات تنسيق ثلاثى، لكنه لفت إلى وجود تنسيق مع جميع الأطراف بصيغة مختلفة لم يحددها، وقال "خطوطنا مفتوحة مع الجميع، لكن ليس بهذه الصيغة". واستبعد إعادة فتح معبر حدودى بين بلاده وسورية، فى المدى المنظور.

فيما تناولت أخبار الاردن اليوم تصريح السفيرة الامريكية فى عمان أليس ويلز أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الأردن فى توسيع الصادرات إلى الضفة الغربية وغيرها من الأسواق، وقالت أيضاً "نرحب بجهود الأردنيين لمواصلة تحسين وتوسيع نطاق البضائع وحركة المسافرين فى كلا الاتجاهين."

كما أشادت السفيرة ويلز، خلال زيارة الى جسر الملك حسين اليوم الخميس، بالمسؤولين الاردنيين على جهودهم فى تبسيط عملية مرور الركاب والبضائع عبر الحدود بين الأردن والضفة الغربية. وأشارت أيضاً الى أن الحكومة الأردنية أحرزت تقدما كبيرا ومستمرا فى تعزيز نظام الأمن ومراقبة الحدود وتجارتها.